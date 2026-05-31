แดนน้ำหอมเดือด! จลาจลเผาโดนจับไปกว่า 400 ในฝรั่งเศสหลัง “ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง” ชนะ “อาร์เซนอล” ศึกชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมไป 416 คนค่ำวันเสาร์(30 พ.ค)หลังทีมปารีส แซ็ง แฌร์แม็งของแดนน้ำหอมสามารถเอาชนะทีมอาร์เซนอลของอังกฤษในศึกถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยการดวลจุดลูกโทษชนะ 4-3 หลังเสมอใน 120 นาที 1-1 โดยสาวกอาร์เซนอลที่เป็นผู้แพ้กร้าวถึงแพ้ยูฟ่าแต่ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก ท่ามกลางตำรวจฝรั่งเศสและตำรวจติดอาวุธรวม 5,000 นายรักษาความปลอดภัยกรุงปารีส
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(31 พ.ค)ว่า สโมสรอาร์เซนอลตั้งความหวังจะคว้าถ้วยที่ 2 ของฤดูกาลหลังจากเพิ่งคว้าถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้สำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทว่ากลับต้องผิดหวังในการแข่งนัดเตะชิงแชมป์ชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์วันเสาร์(30) ที่เตะในสนามที่ปุชกาชออเรนอ (Puskás Aréna) กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี โดยเริ่้มการแข่งเมื่อเวลาราว 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษ เมื่อต้องพ่ายให้กับทีมแดนน้ำหอมปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง ไปด้วยสกอร์การดวลจุดลูกโทษชนะ 4-3 หลังเสมอใน 120 นาที 1-1 ส่งผลทำให้ทีมปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง คว้าถ้วยยูฟามาครองต่อเป็นสมัยที่ 2 ได้สำเร็จ
พลุแสงและดอกไม้ไฟถูกจุดในค่ำวันเสาร์(30)ใกล้หอไอเฟลกลางกรุงปารีสที่จัดแสดงสีประจำทีมฝรั่งเศสที่ผู้เป็นชนะในการเฉลิมฉลอง
แต่ทว่าภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียกลับเป็นมีพลุไฟถูกจุดที่ถนนสายต่างๆที่ยุ่งเหยิงกลางกรุงปารีส สร้างความหวาดกลัวให้กับคนผ่านไปมาต้องหวีดร้องและรีบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัย
โดยมีภาพรถถูกเผาใกล้หอไอเฟล ขณะที่มีแฟนทีมปารีสอีกรายโบกธงสโมสรท่ามกลางความมืดและฉากหลังที่ไฟกำลังลุกโชนจากการเผาสิ่งกีดขวาง ส่วนหอไอเฟลเต็มไปด้วยแฟนปารีส แซ็ง แฌร์แม็งที่รวมตัวอย่างหนาแน่นเพื่อฉลองชัยในความสำเร็จคลื่นมหาชนยังรวมตัวคับคั่งที่ประตูชัยฝรั่งเศส และยังมีอีกจำนวนหนึ่งถึงขั้นปีนอนุสาวรีย์รูปปั้นที่ Trocadero Garden
ตำรวจฝรั่งเศสสามารถจับกุมได้ 416 คนระหว่างการปะทะรุนแรงขณะที่คนจำนวนมากกรูมาอยู่บนถนน กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสกล่าว
และพบว่ามีกว่า 280 คนโดนจับในกรุงปารีส รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส โลรองต์ นูเนซ (Laurent Nunez) แถลง พร้อมเปิดเผยต่อว่า ความไม่สงบนี้ส่งผลทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 7 นายได้รับบาดเจ็บที่ถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง
สื่ออังกฤษรายงานว่า มีการพบว่าฝูงตำรวจปราบจลาจลปะทะกับแฟนบอลเมื่อคืนวันเสาร์(30) เกิดขึ้นหลังดารานักเตะทีมอาร์เซนอล ไค ฮาแวร์ตซ์ (Kai Havertz) ยิงเข้าประตูส่งผลทำให้ทีมปืนใหญ่นำ 1-0 ตลอด 6 นาที
แต่ทว่าความรุนแรงกลับกลายเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อครึ่งหลังจาก อุสมาน แดมเบเล ( Ousmane Dembele) ดาราของทีมปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง สามารถนำทีมคว้าชัยได้ไปในการดวลยิงลูกโทษในนาทีที่ 66
สื่ออื่นรายงานว่า แฟนทีมอาร์เซนอลของรวมพลังกันให้กำลังใจทีมที่สนามสโมสรเอมิเรตส์สเตเดียมทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน แม้ว่าทีมจะพ่ายแพ้ให้กับPSG ของแดนน้ำหอม โดยในสนามมีผู้ชมมากกว่า 30,000 คนดูการแข่งขันผ่านจอใหญ่ภายในสนาม รวมไปถึงคนอีกมากที่อยู่ด้านนอกสนาม เพื่อชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคู่ใจไปพลางๆ
เทรซี วิลเลียมส์ (Tracy Williams)แฟนบอลสโมสรอาร์เซนอลคนหนึ่ง กล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า "สุดท้าย ผมคิดว่าทีมสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งฤดูกาล และผมอยากให้พวกเขาชนะจริง”
พร้อมเสริมต่อว่าในสายตาของวิลเลียมส์ ทีมอาร์เซนอลยังคงเป็นแชมป์(แชมป์ถ้วยพรีเมียร์ลีก)อย่างแน่นอนจากการที่สโมสรเพิ่งคว้าถ้วยมาไม่นานมานี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี การออกมาแสดงความเห็นของแฟนรายนี้สอดคล้องกับแฟนคนอื่นๆที่มองคล้ายกัน
เดลีเมลรายงานต่อว่า ตำรวจฝรั่งเศสและตำรวจติดอาวุธรวม 5,000 นายรักษาความปลอดภัยกรุงปารีสเพื่อดูแลความสงบในกรุงท่ามกลางแฟนบอลแห่ชมรอบชิงถ้วยสำคัญของยุโรป
ขณะที่เกิดจลาจลตำรวจฝรั่งเศสยิงแก๊ซน้ำตาและกระบองต่อฝูงชนที่ดูการแข่งบนจอทีวีด้านนอกบาร์และคาเฟท่ามกลางอากาศร้อนของบ่ายวันเสาร์(30)