เป็นเรื่อง! เตหะรานยิงมิสไซล์ Fateh-110 โจมตีฐานทัพอากาศคูเวตทำ “ ทหารอเมริกัน” บาดเจ็บ ส่วน “ทรัมป์” กำหนดเงื่อนไขสัญญาให้เข้มงวดก่อนส่งกลับไปให้อิหร่านใหม่

เอเจนซีส์ - ทหารอเมริกันจำนวนไม่มากนักได้รับบาดเจ็บที่ฐานทัพอากาศคูเวตหลังเตหะรานยิงมิสไซล์ Fateh-110 พิสัยใกล้โจมตีท่ามกลางข้อตกลงสันติภาพที่ยังคงไม่สามารถบรรลุได้ ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ลงนามในข้อเสนอหลังหารือที่ห้องสถานการณ์ทำเนียบขาววันศุกร์(29 พ.ค)ก่อนส่งข้อเสนอที่มีเงื่อนไขประเด็นต่างๆที่สนใจเป็นต้นว่า ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน ให้เข้มงวดมากขึ้นกลับไปให้ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน มอจตาบา คาเมเนอี พิจารณา
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(30 พ.ค)ว่า แหล่งข่าวไม่ต่ำกว่า 1 คนเปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า มีทั้งหมด 5 คนรวมทหารประจำการที่กำลังปฎิบัติหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวได้รับบาดเจ็บ
ฐานทัพอากาศคูเวตสามารถสกัดมิสไซล์อิหร่านที่ยิงเข้ามาได้แต่ทว่าเศษชิ้นส่วนยังคงมาถึงฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม (Ali Al Salem) อ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดในเรื่องนี้
เตหะรานใช้มิสไซล์ Fateh-110 ยิงโจมตีเข้ามาแต่ถูกโดรนรีปเปอร์ MQ-9 สนนราคาลำละ 30 ล้านดอลลาร์จำนวน 2 ลำสกัดที่พบว่ามิสไซล์ลูกแรกถูกทำลายทั้งหมด ส่วนลูกที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
มิสไซล์ Fateh-110 เป็นมิสไซล์พิสัยใกล้ของอิหร่านสามารถยิงทำการไกลถึง 124 ไมล์ อ้างอิงจากสถาบันธิงแทงก์ชื่อดังของสหรัฐฯ CSIS ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นสงครามพบว่าเตหะรานยิงมิสไซล์ไปแล้วกว่า 1,850 ลูก
ทั้งนี้ฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นฐานหินภูผาที่แข็งแกร่งเป็นเพราะตั้งอยู่กลางทะเลทรายและห่างจากอิรักไปแค่ 39 ไมล์
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM เปิดเผยว่าเตหะรานว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังคูเวตรายงานการโดนโจมตีวันพฤหัสบดี(28 พ.ค)
ขณะที่อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวันนี้(31) อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สที่เปิดเผยว่า ผู้นำสหรัฐฯได้ตั้งเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และส่งกลับไปให้เตหะรานพิจารณา
ขณะที่แอกซิออสของสหรัฐฯรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการทำให้ประเด็นสำคัญต่างๆที่รู้สึกสำคัญเข้มงวด เป็นต้นว่า การจัดการกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันระดับสูงกล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับแจ้งว่า อาจต้องใช้เวลานาน 3 วันที่เตหะรานจะตอบ
“พวกเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ในถ้ำอย่างแท้จริง และพวกเขาไม่ใช้อีเมลกันเลย” แหล่งข่าวกล่าวกับแอกซิออส
ในเวลาเดียวกันผู้นำการเจรจาอิหร่านยืนกรานว่า ฝ่ายเตหะรานจะไม่ยอมตกลงสิ่งใดจนกว่าจะได้สิทธิของชาวอิหร่านทั้งหมด
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า ทั้งนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ข้อเสนอก่อนหน้านั้นรอการลงนามจากผู้นำสหรัฐฯ แต่ทว่าเขาไม่ตัดสินใจหลังจากการประชุมหารือห้องสถานการณ์ที่ทำเนียบขาววันศุกร์(29)
และตั้งแต่เริ่มต้นสงครามอิหร่านเมื่อปลายกุมภาพันธ์มีผู้เสียชีวิตมาแล้วจำนวนนับพันรายและเศรษฐกิจทั่วโลกป่วยจากราคาน้ำมันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ