กลางใจUSเลย!'เฮกเซธ'ชื่นชมบทบาทมาเลเซีย ในภารกิจคลายตึงเครียดไทย-กัมพูชา

สหรัฐฯยกย่องความเป็นผู้นำของมาเลเซีย ในการส่งทีมสังเกตการณ์อาเซียนเข้าไปยังชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างรวดเร็ว ให้คำนิยามภารกิจดังกล่าวว่าเป็นตัวส่งเสริมที่สำคัญต่อสันติภาพในภูมิภาคและความพยายามแบ่งเบาภาระในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างกับที่ประชุมด้านความมั่นคง Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ ทาง พีธ เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ชื่นชม มาเลเซียและกลุ่มภูมิภาคอาเซียน สำหรับการริเริ่มดำเนินการต่างๆในเชิงรุกเพื่อลดความตึงเครียดและสนับสนุนการทูต พร้อมบอกว่าการประจำการดังกล่าวสะท้อนว่าภูมิภาคแห่งนี้ มีความมุ่งมั่นมากขึ้นต่อการธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง ผ่านการดำเนินการร่วมกัน
"ประเทศต่างๆในภูมิภาคกำลังก้าวย่างสู่การรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ ลดความตึงเครียดและสนับสนุนด้านการทูตด้วยศักยภาพที่น่าเชื่อถือ ผมขอชื่นชมมาเลเซียและอาเซียน สำหรับความพยายามของพวกเขา ในการสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์" เฮกเซธระหว่างกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เพื่อสันติภาพในอินโด-แปซิฟิก เมื่อวันเสาร์(30พ.ค.)
ในเดือนตุลาคม 2025 ไทยและกัมพูชาลงนามในข้อตกลงสันติภาพฉบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า "ปฏิญญาร่วมกัวลาลัมเปอร์" รอบนอกการประชุมซัมมิตอาเซียนครั้งที่ 47 ในเมืองหลวงของมาเลเซีย
ปฏิญญาร่วมที่ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีประธานาธิบดีทรัมป์ และ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานประธานอาเซียน ณ ขณะนั้น เป็นสักขีพยาน
ขณะเดียวกัน เฮกเซธ บอกว่าสหรัฐฯได้สังเกตเห็นบรรดาพันธมิตร โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับความพยายามเสริมความเข้มแข็งแก่แสนยานุภาพการป้องกันภูมิภาค
เขาเน้นว่าสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าขนาดประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนอย่างมากในกองทัพของตนเอง และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ของสหรัฐฯและการประจำการแบบหมุนเวียน
ขณะเดียวกันอินโดนีเซีย มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปเป็นร่าง ในการปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัยและขยายขอบเขตการซ้อมรบกับสหรัฐฯ เสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค
นอกจากนี้แล้วรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกา ยังกล่าวถึงประเทศไทย โดยบอกว่า "ไทยยังคงมีความร่วมมือทางทหารอย่างแน่นแฟ้นกับอเมริกา เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและพัฒนาความพร้อมต่างๆที่จำเป็น นอกจากนี้แล้วเราก็ยังพบเห็นความจริงจังแบบเดียวกันในจุดประสงค์นี้ จากเวียดนาม" เฮกเซธระบุ
(ที่มา:เบอร์นามา)