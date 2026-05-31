การเกณฑ์ทหารภาคบังคับสำหรับผู้หญิงในเอสโตเนียเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สืบเนื่องจากการขาดแคลนผู้ชายในอนาคตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรกลาโหมของประเทศ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์
บรรดาชาติสมาชิกยุโรปของนาโต หาทางยกระดับกองทัพครั้งใหญ่ นับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนลุกลามขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 อ้างถึงสิ่งที่พวกเรียกว่า "ภัยคุกคามจากรัสเซีย" แม้มอสโกปฏิเสธว่า "ไร้สาระ" ก็ตาม หลายประเทศกลับมาบังคับเกณฑ์ทหาร ขณะที่อื่นๆกำหนดให้พลเมืองหญิงต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นในวันพฤหัสบดี(28พ.ค.) หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรกลาโหมของเอสโตเนีย บอกว่ามันเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าในอนาคตเอสโตเนียจะมีผู้ชายไม่เพียงพอที่จะคงไว้ซึ่งระบบเกณฑ์ทหารในปัจจุบัน เธอเน้นว่าหลายยุคหลายสมัยก่อนหน้านี้พบเห็นเด็กชายลืมตาดูโลกปีละ 15,000 คน แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงสู่ระดับแค่ราวๆ 4,000 ถึง 5,000 คนต่อปี ในเวลานี้
"ชัดเจนว่าจากคนหนุ่มสาวเหล่านี้ เราไม่สามารถเติมเต็มตำแหน่งงาน 4,100 ตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในแผนงานด้านกลาโหมได้อย่างแน่นอน" เธอกล่าว เน้นน้ำวาเอสโตเนียจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2040
บรรดาสมาชิกนาโตหลายชาติได้มุ่งหน้าสู่การเกณฑ์ทหารแบบไม่แบ่งแยกเพศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอร์เวย์กลายเป็นสมาชิกชาติแรกในพันธมิตร ที่บังคับผู้หญิงรับราชการทหารในปี 2015 ตามมาด้วย สวีเดน ในปี 2017 ขณะที่เนเธอร์แลนด์ขยายกฎระเบียบการเกณฑ์ทหารครอบคลุมถึงผู้หญิงในปี 2018 แต่การเกณฑ์ทหารหญิงถูกระงับเอาไว้ในช่วงเวลาสันติ
ส่วนหนึ่งในยุทธการขยายอำนาจทางทหารในบรรดาประเทศสมาชิกนาโตในยุโรป เมื่อปีที่แล้ว เดนมาร์กเห็นพ้องบังคับเกณฑ์ทหารสำหรับผู้หญิง ส่วนลัตเวีย ประเทศเพื่อนบ้าน มีแผนบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บรรดาชาติยุโรปหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงเหล่าชาติแถบบอลติก, เยอรมนี, โครเอเชีย, สวีเดน, ฟินแลนด์, โปแลนด์ และสหราชอาณาจักร พากันนำระบบเกณฑ์ทหารภาคบังคับกลับมาใช้ใหม่, ขยายการรับราชการทหาร หรือปรับเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับทหารประจำการและทหารกองหนุน
เมื่อปีที่แล้ว บรรดาชาติสมาชิกยุโรปของนาโต รับปากว่าจะปรับเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารเป็น 5% ของจีดีพี และได้ริเริ่มโครงการเสริมกำลังทางทหาร เช่น โครงการ ReArm Europe อ้างว่ามอสโกอาจทดสอบพันธมิตรแห่งนี้ ผ่านการยั่วยุต่างๆนานาและปฏิบัติการลูกผสม
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ปฏิเสธอย่างต่อเนื่องกับคำกล่าวอ้างที่ว่า มอสโก มีเจตนาที่จะรุกรานประเทศสมาชิกนาโต้ โดยระบุ "ไร้สาระ" ขณะที่วังเครมลินประณามความเคลื่อนไหวทางทหารอย่างไม่ยั้งคิดของตะวันตก และอ้างว่าการขยายขอบเขตของนาโตมุ่งหน้าเข้าหาชายแดนรัสเซีย เป็นหนึ่งในรากเหง้าความขัดแย้งในยูเครน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)