สงสัยเคืองจัด!สหรัฐเร่งแผนถอนทหารจากยุโรป จากเดิมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น6-12เดือน

สหรัฐฯเร่งแผนถอนทหารออกจากฐานทัพต่างๆในยุโรปและนำเสนอข้อเสนอแก่บรรดาพันธมิตรนาโตในเดือนหน้า ตามรายงานของ Welt am Sonntag ของเยอรมนีในวันเสาร์(30พ.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวเพนตากอนที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม วอชิงตันแถลงแผนถอนทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมนี ซึ่งถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผลลัพธ์แห่งความแตกแยกเกี่ยวกับสงครามอิหร่าน ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กับบรรดามหาอำนาจยุโรป ทั้งนี้ เยอรมนี เป็นที่ตั้งของบุคลากรทางทหารประจำการของอเมริกา 35,000 นาย มากกว่าประเทศไหนๆในยุโรป
เพนตากอนเคยคาดหมายว่าการถอนทหารสหรัฐฯออกจากฐานทัพต่างๆในยุโรป จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 6 ถึง 12 เดือน
หนังสือพิมพ์ Welt am Sonntag ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการถอนทหารจะเร็วกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน หรือมีตำแหน่งที่ตั้งใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ เพียงต่อบอกว่าสหรัฐฯมีกำหนดนำเสนอแผนการของตนเองต่อบรรดาพันธมิตร ณ ที่ประชุม Force Sourcing Conference ของบรรดาสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในเดือนหน้า
อย่างไรก็ตามทางเพนตากอนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)