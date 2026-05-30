ทำเนียบขาวเผยผลตรวจสุขภาพ 'ทรัมป์' แข็งแรงดีเยี่ยม ยันอาการ 'ขาบวม-มือช้ำ' ไม่ร้ายแรง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม ตามที่แพทย์ประจำตัวระบุในบันทึกที่ทำเนียบขาวเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (29 พ.ค.) โดยอ้างผลการตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีวัย 79 ปี ยังคงมี "อาการบวมเล็กน้อยที่ขา" และ "รอยฟกช้ำที่ไม่ร้ายแรง" ที่มือ
"ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจ ปอด ระบบประสาท และร่างกายโดยรวมที่แข็งแรง" ดร. ฌอน บาร์บาเบลลา เขียนไว้ในบันทึกเมื่อวันอังคาร (26) ซึ่งเผยแพร่ในช่วงค่ำวันศุกร์ (29)โดยเสริมว่า ทรัมป์ "มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดและประมุขของรัฐ"
การไปเยือนศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติ วอลเตอร์ รีด ของทรัมป์ในวันอังคาร (26) ซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่ 3 ในรอบ 13 เดือน ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทำเนียบขาวต้องออกมาชี้แจงเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีหลายครั้งในปีก่อน หลังจากมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่า ทรัมป์ ข้อเท้าบวม มือมีรอยฟกช้ำ และมีรอยจ้ำๆ ที่คอ
หลังจากไปที่โรงพยาบาลไม่นาน ทรัมป์ ออกมากล่าวว่า "ทุกอย่างเรียบร้อยดี"
บันทึกของ นพ. บาร์บาเบลลา อ้างถึง "อาการบวมเล็กน้อยที่ขาช่วงล่างของทรัมป์...ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว" และรอยฟกช้ำที่มือที่ยังคงอยู่ ซึ่งอธิบายว่าเป็น "อาการทั่วไป" "ไม่เป็นอันตราย" และ "สอดคล้องกับอาการระคายเคืองเนื้อเยื่ออ่อนเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับการจับมือบ่อยครั้ง ในขณะที่รับประทานแอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด"
บันทึกดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเหตุผลของการรักษาผิวหนังที่คอของประธานาธิบดีในเดือน มี.ค. และไม่ได้ระบุว่า ทรัมป์ เข้ารับการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เหมือนที่เคยทำในเดือนต.ค.
ทรัมป์ ซึ่งจะมีอายุครบ 80 ปีในเดือน มิ.ย. และเป็นบุคคลที่อายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี มักจะกล่าวว่าตนเองมีพลังและแข็งแรงกว่า โจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตซึ่งออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเมื่ออายุ 82 ปี หลังจากเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
บันทึกเมื่อวันศุกร์ (29) ระบุว่า การทำงานของหัวใจโดยรวมของประธานาธิบดีเป็นปกติ และ "การตรวจระบบประสาทอย่างละเอียดแสดงให้เห็นว่า สภาพจิตใจเป็นปกติ" รวมถึงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล
บันทึกดังกล่าวระบุว่า "มีการให้คำปรึกษาเชิงป้องกัน รวมถึงคำแนะนำเรื่องอาหาร การแนะนำให้รับประทานแอสไพรินในปริมาณต่ำ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง"
บันทึกดังกล่าวเสริมว่า ทรัมป์สูง 6 ฟุต 3 นิ้ว (190 เซนติเมตร) และหนัก 238 ปอนด์ (108 กิโลกรัม)
ที่มา: รอยเตอร์