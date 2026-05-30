'เฮกเซธ' จ้อเวทีความมั่นคง 'แชงกรี-ลา ไดอะล็อก' จี้พันธมิตรเอเชียเพิ่มงบกลาโหมต้าน 'จีน' ย้ำหมดยุคสหรัฐฯ ถูก 'เอาเปรียบ'

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเพื่อต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีน และป้องกันการครอบงำของจีนในภูมิภาค โดยเตือนถึง "ความกังวลที่สมเหตุสมผล" ต่อการเสริมสร้างกำลังทางทหารอย่างรวดเร็วของจีน
ระหว่างการประชุมด้านความมั่นคง Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่สุดของผู้นำด้านกลาโหม กองทัพ และนักการทูตในเอเชียวันนี้ (30 พ.ค.) เฮกเซธ กล่าวว่า เครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยับยั้งการรุกรานและรักษาสมดุลอำนาจ
"มีความกังวลที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ของจีน และการขยายกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคและนอกภูมิภาค" เขากล่าว
"มหาสมุทรแปซิฟิกที่ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจใดๆ ก็ตามจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาค" เฮกเซธ กล่าว "ไม่มีรัฐใด รวมถึงจีน สามารถบังคับใช้การครอบงำและคุกคามความมั่นคงหรือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและพันธมิตรของเราได้"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ คาดหวังว่าพันธมิตรและหุ้นส่วนในเอเชียจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 3.5% ของ GDP ขณะที่สหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะลงทุนในกองทัพถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
เฮกเซธ เน้นย้ำว่า พันธมิตรต้องการเสถียรภาพ ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้ง
“สิ่งที่พวกเขาต้องการ และสิ่งที่สหรัฐอเมริกามอบให้ คือความแข็งแกร่งที่มีระเบียบวินัย ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ และความเป็นผู้นำที่มั่นใจพอที่จะพูดและกระทำอย่างนุ่มนวล ในขณะที่ถือไม้ใหญ่ไว้ในมือ”
เฮกเซธ ยังแสดงท่าทีที่ระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยกล่าวว่าความสัมพันธ์ “ดีกว่าที่เคยเป็นมาหลายปี” โดยการติดต่อสัมพันธ์ทางทหารที่บ่อยขึ้นมีส่วนช่วยจัดการความตึงเครียด
“เรากำลังพบปะกับคู่เจรจาชาวจีนบ่อยขึ้น โดยรักษาช่องทางการสื่อสารทางทหารที่เปิดกว้าง”
เฮกเซธ ยังกล่าวซ้ำถึงข้อเรียกร้องที่มีมายาวนานของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่า ชาติพันธมิตรควรแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของตนเองมากขึ้น ทรัมป์ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าพันธมิตรในยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ควรลดการพึ่งพาวอชิงตัน
“ยุคที่สหรัฐอเมริกาให้เงินอุดหนุนด้านการป้องกันประเทศของประเทศร่ำรวยได้สิ้นสุดลงแล้ว” เฮกเซธกล่าว “เราต้องการพันธมิตร ไม่ใช่รัฐในอารักขา... เราจะไม่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งได้เลย เว้นแต่ทุกคนจะมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และไม่มีใครเอาเปรียบ”
เฮกเซธ กล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมจากพันธมิตรต่างๆ รวมถึงเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย พร้อมเสริมว่าญี่ปุ่นกำลังดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ
โตเกียวและวอชิงตัน “ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น” เขากล่าว
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวัน เฮกเซธ ได้คลายกระแสความกังวลว่าแพกเกจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากคลังอาวุธของสหรัฐฯ เองที่ลดลงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
“เรารู้สึกพอใจมากเกี่ยวกับคลังอาวุธของเราและวิธีการใช้งาน” เฮกเซธ ระบุ
ไต้หวันซึ่งจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง กำลังรอการอนุมัติการขายอาวุธจากสหรัฐฯ ซึ่งตามรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านดอลลาร์
ทรัมป์ สร้างความไม่แน่นอนในไทเป โดยกล่าวหลังจากการพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนในเดือนนี้ว่า เขายังไม่ตัดสินใจว่าจะอนุมัติแพกเกจดังกล่าวหรือไม่
เฮกเซธ ย้ำว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการขายอาวุธในอนาคตขึ้นอยู่กับ ทรัมป์ ซึ่งบ่งชี้ว่าวอชิงตันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะมีการติดต่อกับปักกิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม
“การตัดสินใจเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดี และลักษณะของความสัมพันธ์นั้น” เฮกเซธ กล่าว “สถานะของเรายังคงเหมือนเดิม”
ที่มา: รอยเตอร์