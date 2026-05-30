ฮามาสเตือนสถานการณ์อันตราย! หลัง 'เนทันยาฮู' สั่งกองทัพอิสราเอลขยายพื้นที่ควบคุมกาซาเป็น 70%

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (28 พ.ค.) ว่า ตนได้สั่งการให้กองทัพอิสราเอลเข้ายึดครองฉนวนกาซาเพิ่มเติม โดยเริ่มจากการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ให้ได้ 70% ซึ่งทำให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมาเตือนว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อันตราย
ปัจจุบันอิสราเอลควบคุมพื้นที่ประมาณ 64% ของฉนวนกาซา ซึ่งถูกทำลายล้างจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนานกว่า 2 ปีที่เป็นการแก้แค้นกรณีกลุ่มฮามาสบุกโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลในเดือน ต.ค. ปี 2023
ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเดือน ต.ค. ซึ่งก็ไม่อาจหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลหรือทำให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธ กองทัพอิสราเอลควรที่จะถอนกำลังไปยัง "เส้นสีเหลือง" ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการควบคุมของพวกเขา เส้นดังกล่าวในแผนที่ทางทหารทำให้อิสราเอลควบคุมฉนวนกาซาได้ประมาณ 53% โดยกลุ่มฮามาสปกครองส่วนที่เหลือ
รอยเตอร์รายงานว่า อิสราเอลได้เคลื่อนย้ายแท่งคอนกรีตที่ทำเครื่องหมายเส้นสีเหลืองบนพื้นดินเข้าไปในดินแดนที่กลุ่มฮามาสควบคุมอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียว แผนที่ที่กองทัพเผยแพร่ในเดือน มี.ค. แสดงให้เห็นพื้นที่จำกัดที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64% ของดินแดนกาซาทั้งหมด
เนทันยาฮู ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สาธารณะว่ากองทัพควบคุมกาซามากกว่า 60% แล้ว ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในเขตตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง ผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าจะยึดครองกาซาเพิ่มขึ้นอีก
“เราเคยอยู่ที่ 50% เราขยับไปที่ 60% คำสั่งของผมคือให้ขยับไปทีละขั้น” เนทันยาฮู กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (28)
“อันดับแรกคือ 70% เริ่มจากตรงนั้นก่อน เรากำลังกดดันพวกเขา (ฮามาส) จากทุกด้าน เราจะจัดการกับส่วนที่เหลือ”
เนทันยาฮู อธิบายดินแดนที่อิสราเอลยึดครองในฉนวนกาซา ซีเรีย และเลบานอนว่าเป็น "เขตกันชน" ที่สามารถป้องกันการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์
ชาวปาเลสไตน์มองว่าการขยายเขตกันชนของอิสราเอลในฉนวนกาซาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะขับไล่พวกเขาออกจากพื้นที่อย่างถาวร โดยอ้างถึงคำกล่าวของรัฐมนตรีอาวุโส รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อิสราเอล คัตซ์ ที่ระบุว่า พวกเขาต้องการส่งเสริม "การอพยพโดยสมัครใจ" ออกจากฉนวนกาซา
คำสั่งของ เนทันยาฮู เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลยกระดับโจมตีฉนวนกาซา โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (26) อิสราเอลก็ได้ปลิดชีพหัวหน้าฝ่ายติดอาวุธของฮามาส เพียงสิบวันหลังจากที่สังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้า
กลุ่มฮามาสกล่าวเมื่อวันศุกร์ (29) ว่า คำประกาศของเนทันยาฮู ที่ว่าจะขยายพื้นที่ควบคุมกาซาเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อันตราย ขณะที่ประเทศยุโรปและผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนปาเลสไตน์ต่างแสดงความกังวลต่อแผนดังกล่าว
“ความพยายามใดๆ ที่จะสร้างข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการยึดครองฉนวนกาซาถือเป็นโมฆะ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย” อิสมาอิล อัล-ธาวับตา หัวหน้าสำนักงานสื่อของรัฐบาลกาซาที่บริหารโดยกลุ่มฮามาสกล่าว พร้อมเสริมว่า คำพูดของ เนทันยาฮู “แสดงถึงการยกระดับความขัดแย้งที่อันตราย”
การช่วงชิงดินแดนของชาวกาซามากกว่า 2 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยอยู่ตามเต็นท์พักชั่วคราวให้เหลือน้อยลงอีก คาดว่าจะทำให้สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขายิ่งเลวร้ายลง
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษชี้ว่า การขยายอำนาจควบคุมของอิสราเอลในฉนวนกาซาเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และอาจทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ย่ำแย่อยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีก
ที่มา: รอยเตอร์