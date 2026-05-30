เอาแล้ว! “ญี่ปุ่น” ส่งทหารไป “นาโต” เล็งเสริมกำลังพรมแดนติดรัสเซียตะวันออกไกลสะเทือน “มอสโก” ส่วน “บอสใหญ่เพนตากอน” บินถึง “สิงคโปร์” วิดพื้นโชว์ความฟิตก่อนจับมือ “พลโท อดุลย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ญี่ปุ่นมีแผนส่งทหารกองกำลังป้องกันตัวเองไปฐานนาโตที่เยอรมันเพื่อสนับสนุนยูเครน กลายเป็นครั้งแรกที่มีการส่งกำลังทหารไปนาโตขณะที่คนใกล้ตัวปูติน เลขาสภาความมั่นคงรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู วานนี้(28 พ.ค)ออกโรงเตือนโตเกียวถึงการสะสมกำลังทหารใกล้เขตตะวันออกไกลรัสเซียชี้ “นาโตเวอร์ชั่นเอเชีย” เป็นไพ่เปิดบนโต๊ะวอชิงตันเรียบร้อย ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ พีท เฮกเซธ เดินทางถึงสิงคโปร์โชว์สื่อร่วมวิดพื้นร่วมกับทหารอเมริกันโชว์ความฟิตก่อนประชุมหารือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมไทย พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ในการประชุมความมั่นคงแชงกรี-ลา ไดอะล็อก

โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันนี้(29 พ.ค)ว่า โตเกียววันศุกร์(29)ประกาศแผนการส่งทหารกองกำลังป้องกันตัวเองไปฐานทัพนาโตที่เยอรมันเพื่อเข้าร่วมการฝึกเพื่อ 'สนับสนุนยูเครน'

รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น ชินจิโร โคอิซูมิ (Shinjirō Koizumi) บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสายเหยี่ยว จุนอิจิโร โคอิซูมิ แถลงว่า ทหารจากกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นจะทำหน้าที่วิเคราะห์ยุทธวิธีการสู้รบสมัยใหม่ที่ใช้ในสนามรบยูเครน โดยปัจจุบันรัฐบาลโตเกียวของนายกรัฐมนตรีหญิง ซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังเดินหน้าให้มีการกลับมาเสริมยุทโธปกรณ์ทางการทหารใหม่อีกครั้งอย่างเร่งรีบท่ามกลางความบีบคั้นจากรัสเซียและจีน

โคอิซูมิกล่าวว่า “การส่งไปแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างญี่ปุ่นและนาโต”

โพลิติโกชี้ว่า ญี่ปุ่นจะส่งทหารไปเข้าฝึกที่นาโตจำนวนทั้งหมด 4 นายและยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการส่งกำลังนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนเมื่อปลายกุมภาพันธ์ ปี 2022

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจะประจำที่ภารกิจยูเครนของนาโตในวีสบาเดน (Wiesbaden) เยอรมัน ในภารกิจประสานความช่วยเหลือทางการทหารเพื่อยูเครน ช่วยฝึกสอนทหารยูเครนและซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ทหารให้ยูเครนเป็นต้น

เป็นการพัฒนาล่าสุดหลังกองทัพญี่ปุ่นเร่งรีบขยายแสนยานุภาพทางการทหารอีกครั้ง รวมไปถึงการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอาวุธในเมษายน

โพลิติโกรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศรัสเซียวานนี้(28) ออกมาเตือนโตเกียวต่อการประจำระบบมิสไซล์ไต้ฝุ่นของสหรัฐฯในดินแดนของตัวเองจะสร้างภัยคุกคามทางตรงต่อรัสเซียตะวันออกไกล

ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในแถลงการณ์ว่า จะยังคงเดินหน้าความร่วมมือทางความมั่นคงและการทหารระหว่างญี่ปุ่นและนาโต

ขณะเดียวกันคนใกล้ตัวปูติน เลขาธิการสภาความมั่นรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดี(28)ว่า ญี่ปุ่นที่อย่างช้าๆมั่นคงในการเพิ่มศักยภาพทางการทหารของตัวเองและได้จัดหามิสไซล์พิสัยใกล้และพิสัยกลางแล้ว CGTN รายงาน

เป็นการกล่าวของชอยกูในการประชุมความมั่นคงระหว่างประเทศ First International Security Forum ระหว่างวันที่ 26 พ.ค - วันที่ 29 พ.ค ที่กรุงมอสโกซึ่งมีผู้แทน 150 คนจาก 120 ประเทศเข้าร่วมที่บังเอิญถูกจัดขึ้นก่อนการประชุมความมั่นคงแชงกรี-ลา ไดอะล็อกที่สิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงจัดมาอย่างยาวนาน

อ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียประเด็นการหารือเกี่ยวข้องกับการปกป้องค่านิยมตามธรรมเนียม การต่อต้านนีโอนาซี (neo-Nazism) และลัทธิล่าอาณานิคมใหม่ (neo-colonialism)

พร้อมกันนี้ชอยกูเปิดเผยว่า กฎหมายเพื่อสร้างกล่มนาโตเวอร์ชันเอเชียได้ถูกเสนอในสหรัฐฯ

“เป็นเรื่องฉุกเฉินสำหรับกฎหมายนี้ที่จะเป็นสาเหตุต่อความวิตกอย่างลึกซึ้งสำหรับรัสเซีย” เขากล่าว

ชอยกูเตือนต่อว่า ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ต่อการเกิดขึ้นของอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ( Pete Hegseth) เดินทางมาถึงสิงคโปร์และเข้าร่วมการซ้อมตอนเช้าวันศุกร์(29)ร่วมกับกำลังพลสหรัฐฯ

ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ในวิดีโอคลิปที่แชร์ไปทั่วโลกออนไลน์พบว่า เฮกเซธได้ร่วมฝึกซ้อมออกกำลังกายบนเรือรบ USS Boxer ซึ่งในการเดินทางมายังรวมไปถึงสว.สหรัฐฯคนดังไทย-อเมริกัน แทมมี ดักเวิร์ธ ที่ได้พบกันนอกรอบร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์วันศุกร์(29)

รัฐนตรีกลาโหมสหรัฐฯประกาศต่อกำลังพลอเมริกันว่า “เตรียมพร้อมและพร้อมต่อสงครามในตะวันออกกลางเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียก”

โดยบลูมเบิร์กรายงานว่า เฮกเซธเดินทางมาที่สิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมความั่นคงแชงกรี-ลา ไดอะล็อก และจะมีการพบกับผู้นำชาติต่างๆในระดับภูมิภาครวม “ไทย” ก่อนหน้าการขึ้นกล่าวในงานในวันพรุ่งนี้(30)

ทั้งนี้มีภาพเฮกเซธประชุมหารือระดับทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมไทยที่สิงคโปร์และมีการจับมือร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหม พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ

บลูมเบิร์กชี้ว่าการประชุมความมั่นคงแชงกรี-ลา ไดอะล็อกที่สิงคโปร์รอบนี้เป็นอีกครั้งที่ปักกิ่งไม่ส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วม แต่ทว่าเชื่อว่าเฮกเซธจะยังคงเผชิญหน้าต่อคำถามถึงสถานการณ์ขายอาวุธให้ไต้หวันจำนวน 14 พันล้านดอลลาร์













เอาแล้ว! "ญี่ปุ่น" ส่งทหารไป "นาโต" เล็งเสริมกำลังพรมแดนติดรัสเซียตะวันออกไกลสะเทือน "มอสโก" ส่วน "บอสใหญ่เพนตากอน" บินถึง "สิงคโปร์" วิดพื้นโชว์ความฟิตก่อนจับมือ "พลโท อดุลย์"
