WW3! สื่อตะวันตกเปิดภาพดาวเทียมล่าสุดแฉ “ปักกิ่ง” ตั้งฐานยิงมิสไซล์ล้อมไซโลเก็บนิวเคลียร์ ICBM โจมตีแผ่นดินใหญ่อเมริกาถ้าเกิด “สงครามนิวเคลียร์สหรัฐฯ-จีน”

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – ภาพดาวเทียมล่าสุดชี้ ปักกิ่งแอบสร้างฐานยิงมิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 80 ฐานและสิ่งปลูกสร้างรูปแปดเหลี่ยมกลางทะเลทรายซินเจียงที่มองไกลจากอวกาศปกป้องไซโลมิสไซล์นิวเคลียร์พิสัยข้ามทวีป ICBM ที่สามารถโจมตีทะลุถึงแผ่นดินใหญ่อเมริกาเพื่อเป็นหลักประกันกองทัพปลดแอกจีนจะมีความสามารถโจมตีกลับหากทรัมป์ใช้นโยบายพรีแอมทีฟสไตรก์โจมตีก่อน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(29 พ.ค)ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้เพื่อส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่ ระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิก หรือการสื่อสารทางดาวเทียม และปฎิบัติการบัญชาการ อ้างอิงจากการวิเคราะห์ทางความมั่นคง
ขอบเขตของการก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายขนาดใหญ่ถูกออกแบบเพื่อปกป้องและควบคุมกองกำลังนิวเคลียร์ภาคพื้นของจีน
มีฐานยิงมิสไซล์ไม่ต่ำกว่า 80 ฐานและสิ่งปลูกสร้างรูป 8 เหลี่ยมใน 3 แห่งที่อยู่ห่างไกลกลางทะเลทรายใกล้ไซโลนิวเคลียร์ฮามี(Hami) ที่เขตซินเจียงและมณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
“พวกเราสามารถเห็นโครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างในขนาดมหึมา ครอบคลุมพื้นที่ทะเลทรายหลายพันตารางกิโลเมตรนอกเหนือเขตพื้นที่ไซโลนิวเคลียร์” อเล็กซานเดอร์ เนลล์ (Alexander Neill) นักวิจัยอาคันตุกะประจำสถาบันธิงแทงก์สหรัฐฯ Hawaii's Pacific Forum กล่าว
โครงสร้างพื้นฐานใหม่รูป 8 เหลี่ยมกลางทะเลทรายนี้ถูกสร้างมานานร่วม 6 ปีทางตะวันออกของซินเจียงประกอบไปด้วยบ้านพักของเจ้าหน้าที่ และยานยนต์กองทัพจำนวนมาก
รอยเตอร์รายงานว่า ความสามารถในการปกป้องไซโลมิสไซล์นิวเคลียร์จีนกลางทะเลทรายเป็นหัวใจสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการตอบโต้กลับหากว่าสหรัฐฯเปิดฉากแอมทีฟสไตรก์โจมตีก่อน
กองทัพปลดแอกประชาชนจีนอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ยิงออกมาจากทั้งเรือดำน้ำ และเครื่องบิน เพราะไซโลเก็บนิวเคลียร์กลางทะเลทรายทางตะวันเฉียงเหนือภูมิภาคซินเจียงและมณฑลกานซูถือนั้นเป็นหัวใจของกองกำลังนิวเคลียร์ปักกิ่ง
รอยเตอร์รายงานภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 4 ส.ค ปี 2025 ของโครงสร้างพื้นฐานรูปแปดเหลี่ยมใต้ ( Southern octagon)
และโครงสร้างพื้นฐานรูปแปดเหลี่ยมเหนือ (Northern octagon) เมื่อวันที่ 18 มี.ค ปี 2026
ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานรูปแปดเหลี่ยมที่ 3 นี้มีการพัฒนาน้อยที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ทดสอบยิงเป้าหมาย โดยภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นเครื่องบินรบเท่าของจริง อาคารที่เสียหาย และสภาพร่องรอยบนพื้นดินอยู่ในพื้นที่
AI ของกูเกิลได้เปิดเผยว่า จีนสร้างเครื่องบินล้ำสมัยของอเมริกาทั้ง F-35 F-22 ในขนาดเท่าของจริง เรือรบสหรัฐฯต่างๆรวมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯเป็นเป้าฝึกซ้อมกลางทะเลทราย Taklamakan Desert เพื่อฝึกซ้อมกองกำลังจีนให้ทำลายยุทโธปกรล้ำสมัยของสหรัฐฯและฝ่ายตะวัน
ทั้งนี้ในรายงานล่าสุดของเพนตากอนต่อความก้าวหน้าในการปรับปรุงกองทัพจีนให้มีความทันสมัยกล่าวว่า การผลิตหัวรบของจีนนั้นช้าลงแต่ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะมีหัวรบ 1,000 ลูกเข้าประจำการภายในปี 2030
รายงานเมื่อธันวาคมได้คาดการณ์ว่า จีนน่าจะมีมิสไซล์พิสัยข้ามทวีปที่สามารถยิงไกลถึงแผ่นดินใหญ่สหรัฐฯราว 100 ลูกถูกเก็บไว้ที่ไซโลหลัก 3 แห่ง
นอกเหนือจากนี้ปักกิ่งยังเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเตือนล่วงหน้าพร้อมด้วยดาวเทียม Huoyan-1 อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกัน
ระบบสามารถตรวจจับมิสไซล์ ICBM ของฝ่ายตรงข้ามที่ยิงเข้ามาได้ภายในแค่ 90 วินาทีหลังยิงและแจ้งไปที่ศูนย์บัญชาการภายในแค่ 3 นาทีถึง 4 นาทีเท่านั้น อ้างอิงจากเพนตากอน
และเป็นเวลาเพียงพอสำหรับจีนในการยิงมิสไซล์นิวเคลียร์จากไซโลเก็บก่อนที่จะถูกทำลาย
เดลีเมลรายงานต่อว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและนักวิเคราะห์ด้านการควบคุมยุทโธปกรณ์ทางการทหารเปิดเผยว่า จีนกำลังขยายและเพิ่มศักยภาพให้มีความเร็วกว่าชาติใดในโลก
การสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของจีนเป็นหนึ่งในการปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
โดยมีนักการทูตต่างชาติบางส่วนชี้ว่า จีนปราศจากความโปร่งใสและสหรัฐฯล้มเหลวในความพยายามที่จะมีปฎิสัมพันธ์กับผู้นำจีนในการพัฒนาความสามารถทางนิวเคลียร์และเจตนารมณ์
แต่กระนั้นนักการทูตระดับสูงบางส่วนและนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนอาจจะใช้กำลังทางนิวเคลียร์เพื่อจำกัดการเข้าข้องเกี่ยวจากภายนอกในความขัดแย้งไต้หวัน
ทั้งนี้สีได้ออกคำเตือนไปยังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งในเดือนนี้ให้สหรัฐฯระมัดระวังการจัดการความสัมพันธ์กับไต้หวันหากไม่เช่นนั้นอาจถึงขั้นเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างกัน