“รัสเซีย” ระดมโดรน Shahed-136 จำนวนมหาศาลโจมตี “ยูเครน” ได้เป็นเพราะ "ปักกิ่ง" ช่วยป้อนวัตถุดิบ ตามหลัง GCHQ ข่าวกรองลับอังกฤษแฉ “ปูติน” เสียทหารไปแล้วเกือบ 500,000

เอเจนซีส์ - เป็นเพราะความช่วยเหลือจาก “ปักกิ่ง” ส่งผลทำให้รัสเซียสามารถผลิตโดรนทหารได้ในจำนวนมหาศาลเพื่อโจมตียูเครน หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษอลาบูกา( Alabuga Special Economic Zone) ในทาทาสถานประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มการผลิตโดรน Shahed-136 จำนวน 10 ลำต่อวันในปี 2023 มาอยู่ที่ 404 ลำต่อวันในปัจจุบัน ด้านสำนักงานข่าวกรองลับอังกฤษ GCHQ ยืนยันตั้งแต่เริ่มสงครามมอสโกเสียทหารไปแล้วเกือบ 500,000 นาย
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(29 พ.ค)ว่า ปักกิ่งได้ป้อนวัตถุดิบให้รัสเซียสำหรับส่วนประกอบส่วนใหญ่ในการสร้างโดรน Shahed รวมถึง FPGAs ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์มันสมองของโดรนและในปัจจุบันสามารถบินได้ไกลและหลบเรดาร์ต่ำและต่อต้านการแจมได้แล้ว
“จีนเป็นผู้สนับสนุนเบอร์แรกของอุตสาหกรรมทหารของรัสเซีย” สเปนเซอร์ ฟารากัสโซ (Spencer Faragasso) นักวิจัยอาวุโซประจำสถาบันเพื่อวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ (Institute for Science and International Security)กล่าว
และเสริมต่อว่า “มันช่วยรัสเซียและช่วยมันด้วยช่องทางในการผลิตอาวุธของตัวเอง อย่างทันทีจากมุมมองของผม “จีนแน่นอนที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของสงครามี้และไม่สามารถปลีกตัวจากสิ่งนี้ได้”
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ทุกคืนชาวยูเครนต้องตื่นด้วยเสียงที่พวกเขาบรรยายว่าเป็น “ไม้ถูพื้นบินได้” เป็นเสียงเครื่องตัดหญ้าแบบพิเศษของโดรน Shahed-136 ที่กำลังล่าเป้าหมาย
เมื่อปี 2023 อลาบูกาได้เริ่มต้นการผลิตภายในภายใต้ข้อตกลงร่วมกับอิหร่าน 1.75 พันล้านดอลลาร์ สามารถผลิตโดรนได้ 2,738 ตัวต่อปีหรือโดยเฉลี่ย 256 ตัวต่อเดือน
แต่ทว่าอีก 3 ปีหลังจากนั้น มีการประมาณเพดานการผลิตอลาบูกาอยู่ระหว่าง 5,000 ตัว - 5,500 ตัวต่อเดือน
การวิเคราะห์จากโดรน Shahed ที่ถูกยิงตกพบว่ามีชิ้นส่วนมหาศาลมาจากจีนที่เป็นแหล่งใหญ่และปักกิ่งซ่อนข้อมูลการค้านี้ไว้อย่างเป็นระบบ ฟารากัสโซกล่าว
“พวกเราได้วิเคราะห์ข้อมูลการค้ารวมไปถึงเอกสารจากอลาบูกาและข้อมูลจากโอเพ่นซอร์ซที่ได้จากโดรน Shahed ที่ยิงตกที่ไม่ใช่แค่จำนวนมากของชิ้นส่วนตะวันตกแต่ยังมีส่วนประกอบมหาศาลส่วนใหญ่มาจากจีน”
ด้านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ SRI (Scientific Research Institute)การทหารของยูเครนปัจจุบันเชื่อว่า 65% ของชิ้นส่วนที่ใช้ในอลาบูกามาจาก “จีน”
เวอร์ชันล่าสุดของโดรน Shahed ที่มีการปรับปรุงทั้งพิสัยทำการ การหลบเรดาร์ และการต่อต้านการแจมสัญญาณ ซึ่งการปรับปรุงเหล่านี้นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่สามารถเข้าถึงอิเล็กทรอนิกจีนและไมโครชิปชั้นสูง
และการที่รัสเซียสามารถพึ่งพาส่วนประกอบราคาถูกจีนส่งผลทำให้ช่วยลดต้นทุนโดรนจาก 20,000 ดอลลาร์/ลำที่รัสเซียซื้อมาจากอิหร่านในปี 2022 มาอยู่แค่ 7,000 ดอลลาร์ – 10,000 ดอลลาร์/ลำหลังการผลิตเกิดขึ้นที่อลาบูกา
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยล่าสุดจาก แอนน์ คีส-บัตเลอร์ (Anne Keast-Butler) ผู้อำนวยการข่าวกรองลับอังกฤษ GCHQ ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า รัสเซียได้เสียทหารไปแล้วเกือบ 500,000 นายตั้งแต่สงครามยูเครนเปิดฉากขึ้นเป็นทางการเมื่อต้นปี 2022
บีบีซีของอังกฤษรายงาน
ทั้งนี้บีบีซียังได้ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันชื่อของทหารและเจ้าหน้าที่ราว 223,539 นายที่เสียชีวิตในการสู้ให้รัสเซียในยูเครน
อย่างไรก็ตามในทางกลับกันเมื่อกุมภาพันธ์ ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกมาอ้างว่า ยูเครนได้เสียทหารไปราว 55,000 นายนับตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม