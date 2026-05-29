โดนอีกแล้ว!อิหร่านอ้างสอยร่วงอากาศยานสหรัฐฯ ทำอเมริกาต้องรุดปฏิเสธ

สหรัฐฯรุดออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนเตหะราน ที่กล่าวอ้างว่าอากาศยานลำหนึ่งของอเมริกา ถูกสอยร่วงเหนือน่านฟ้าจังหวัดบูเชห์ ของอิหร่าน โดยชี้แจงว่าไม่มีอากาศยานของวอชิงตันลำใดที่ถูกทำลายใกล้พื้นที่ดังกล่าว
รอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่ง ระบุว่าไม่มีอากาศยานอเมริกาลำใด ถูกสอยร่วงใกล้กับจังหวัดบูเชห์ของอิหร่าน แม้มีคำกล่าวอ้างจากสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน รายงานว่า "อากาศยานของศัตรู" ถูกสกัดและสอยร่วงในเขตเทศมณฑลแจม ของจังหวัดบูเชห์ ในตอนเช้าวันศุกร์(29พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
รายงานข่าวอ้างคำสัมภาษณ์ของ มาซูด ทานเกสตานี ผู้ว่าการแจม เคาน์ตี ระบุระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน ประสบความสำเร็จในการเล็งเป้าเล่นงานอากาศยาน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับชนิดของเครื่องบินหรือกรณีแวดล้อมของเหตุการณ์
"เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการสอยร่วงอากาศยานของศัตรู" ทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐรายงานอ้างคำกล่าวของ ทานเกสตานี พร้อมระบุสถานการณ์ภายในเมืองกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
รายงานข่าวนี้ปรากฏขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงในอ่าวเปอร์เซีย แม้มีสิ่งบ่งชี้ว่าวอชิงตันกับเตหะรานกำลังมุ่งหน้าสู่การขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิง และผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่า ร่างข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่วนสื่อมวลชนเตหะราน เน้นย้ำว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงในขั้นท้ายสุด
คำกล่าวอ้างล่าสุด มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากมีข่าวว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เล่นงานเรือ 4 ลำ ที่ปฏิบัติการใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ในนั้นรวมถึงเรือบางลำที่ว่ากันว่ามีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(28พ.ค.) ได้แถลงมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานเครือข่ายค้าน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอิหร่าน กระทรวงการคลังอเมริกาบอกว่าเรือ 8 ลำ ที่ถูกกล่าวหาว่าขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่าน ถูกขึ้นบัญชีดำ
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุมาตรการคว่ำบาตรมีเจตนาเพื่อขัดขวางอิหร่าน จากการใช้รายได้น้ำมัน ไปเสริมแสนยานุภาพทางทหาร "เราจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลอิหร่านเพิ่มรายได้จากการขายน้ำมัน สำหรับจุดประสงค์ฟื้นฟูกองทัพและศักยภาพด้านการทหาร"
(ที่มา:รอยเตอร์ส/อินเดียทูเดย์)