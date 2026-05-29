โลกใกล้เฮ!สื่อตีข่าวอิหร่าน-USตกลงกันได้แล้ว 'ขยายเวลาหยุดยิงและเปิดฮอร์มุซ' เหลือแค่ผู้นำ2ชาติอนุมัติ

สหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงในวันพฤหัสบดี(28พ.ค.)ในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ส แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนเตหะรานรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้าย
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ 4 คน เผยว่าข้อตกลงจะขยายกรอบเวลาหยุดยิงออกไป 60 วัน และอนุญาตให้สัญจรผ่านน่านน้ำสำคัญทางยุทธศาสตร์ ในระหว่างที่มีการเจรจาจัดการกับประเด็นยุ่งยากต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ถ้าได้รับความเห็นชอบจากพวกผู้นำวอชิงตันและเตหะราน มันจะเท่ากับเป็นก้าวย่างครั้งใหญ่ในการมุ่งหน้าสู่สันติภาพ นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลง มีขึ้นตามหลังการโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอีกหนึ่งยกระหว่าง 2 ชาติ ถือเป็นเหตุกระทบกระทั่งล่าสุดในหลายๆรอบที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน
"ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติข้อตกลง" แหล่งข่าวระบุ ส่วนทำเนียบขาวปฏิเสธแสดงความคิดเห็น และอิหร่านยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าที่ข้อตกลง ซึ่งเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐฯ รายงานเป็นที่แรก
ทาสนิม สื่อมวลชนของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับคณะเจรจา รายงานว่าร่างข้อตกลงยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายและยังไม่อาจยืนยันในเรื่องนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลของทรัมป์กล่าวอ้างหลายครั้งว่าข้อยุติสงครามใกล้เข้ามาแล้ว แต่สุดท้ายก็มักถูกอิหร่านโต้แย้งหรือปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ข้อตกลงจะยุติการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบเจาะจง และสหรัฐฯจำเป็นต้องยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านเช่นกัน นอกจากนี้แล้วอเมริกายังจะต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านบางส่วน
รายงานข่าวนี้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันร่วงลง ในความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯเปิดเผยว่ากองกำลังของพวกเขาสอยร่วงโดรนอิหร่าน 5 ลำและโจมตีสถานีควบคุมทางภาคพื้นแห่งหนึ่งของอิหร่าน ในเมืองท่า "บันดาร์ อับบาส" ซึ่งเตรียมยิงจรวดออกมาเป็นลูกที่ 6 จากนั้นกองกำลังคูเวตได้สกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้าหาประเทศของพวกเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯขนาดใหญ่
เหตุการณ์นี้แม้เกิดขึ้นในวงจำกัด แต่มันตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของการเจรจา ที่หวังเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงที่ง่อนแง่นเข้าสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน เพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน และก่อแรงสั่นสะเทือนแก่ตลาดพลังงานโลก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม อ้างว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตนเองและยังคงมีความตั้งใจรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิง
ส่วนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าพวกเขามีเป้าหมายโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯที่อยู่เบื้องหลังการเล่นงานเมืองท่าบันดาร์ อับบาส และการถูกโจมตีซ้ำใดๆ จะนำมาซึ่ง "การป้องกันตนเองเด็ดเดี่ยวกว่าเดิม" ตามรายงานของสำนักข่าวทาสนิม
คูเวตประณามการโจมตีของอิหร่าน และเรียกร้องเตหะรานให้หยุดในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การทำให้สถานการณ์ลุกลามอย่างร้ายแรง" ในทันที
คนกลางอย่างปากีสถาน เปิดเผยว่า อิสฮัก ดาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของพวกเขา จะพบปะกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในวอชิงตัน ในวันศุกร์(29พ.ค.) แต่ความสำคัญของการเดินทางเยือนครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจน
ทรัมป์ มักพูดตลอดว่าสงครามใกล้ยุติลงแล้ว มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม แม้ทั้งสองฝ่ายจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการหาจุดร่วมกันในการเจรจา อิหร่านเรียกร้องให้ยกเลิกคว่้ำบาตร ปลดอายัดทรัพย์สินในต่างดแน และกองกำลังอเมริกาต้องถอนตัวออกจากภูมิภาค ส่วนวอชิงตันเรียกร้องให้อิหร่านรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ ที่ทางเตหะรานยืนกรานว่าเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อสันติ
อิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆ อิสราเอล พันธมิตรของสหรัฐฯ จะต้องหยุดโจมตีในเลบบานอนเช่นกัน แต่ความขัดแย้งไม่มีสัญญาณว่าจะเบาลง อิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานของพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในเมืองไทร์ ทางใต้ของเลบานอน และทำการโจมตีในเมืองหลวง
อิสราเอลผลักให้ประชาชนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นฐาน ด้วยการเดินหน้าบุกตะลุยโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอน เพื่อไล่ล่าฮิซบอลเลาะห์ กองทัพเลบานอนเผยว่าการโจมตีได้สังหารกำลังพลของพวกเขารายหนึ่งด้วย
เมื่อวันพุธ(27พ.ค.) สหรัฐฯได้เตือนโอมาน อย่าได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในความพยายามใดๆของอิหร่าน ที่จะเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมกับขู่ทิ้งบอมบ์ประเทศแห่งนี้ แม้ว่าโอมานและสหรัฐฯมีประวัติเก่าแก่ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทหารก็ตาม
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าเอกอัครราชทูตของโอมาน บอกกับเขาว่า โอมาน ไม่มีแผนเรียกเก็บค่าผ่านทางใดๆ
ที่ผ่านมา โอมาน ไม่ได้เอ่ยถึงใดๆเกี่ยวกับแนวคิดเข้าร่วมควบคุมช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่าน โดยเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือเท่านั้น ในขณะที่เตหะรานแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับโอมาน หลังจากสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "คำขู่จากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)