ใครโดนบ้าง!เผยทรัมป์ทั้งขู่และโจมตีประเทศต่างๆแล้ว15ชาติ นับตั้งแต่นั่งเก้าอี้ผู้นำUSสมัย2

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทั้งขู่, เปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ของการโจมตี หรือลงมือโจมตีจริงๆ ประเทศต่างๆทั่วโลกไปแล้วทั้งหมด 15 ชาติ ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้นำอเมริกาสมัย 2 คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 1 ในทุกๆ 13 ประเทศ ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น
ทรัมป์ เพิ่มเติม โอมาน เข้าไปยังรายชื่อดังกล่าวเมื่อวันพุธ(27พ.ค) เตือนประเทศแห่งนี้ว่าอาจเจอกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ถ้าพยายามร่วมมือกับอิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ "โอมานจะทำตัวดีๆเหมือนคนอื่น ไม่เช่นนั้นเราจะบึ้มพวกเขา" ประธานาธิบดีอเมริกากล่าวระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาว
ดูเหมือนว่าคำพูดดังกล่าวจะพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ แต่มันสอดคล้องกับรูปแบบโดยรวมในนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ ซึ่งการข่มขู่ใช้กำลังกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โอมาน เป็นประเทศที่ 15 ที่ ทรัมป์ ทั้งขู่โจมตี, ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการโจมตี หรือลงมือโจมตีจริงๆ ระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ทั้งนี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วง 16 เดือนแรกในวาระการดำรงตำแหน่งสมัย 2 ของเขา แต่ก็มีบางชาติที่ถูกพาดพิงทั้ง 2 สมัย
นับตั้งแต่เข้าสู่สมัย 2 จนถึงตอนนี้ ทรัมป์ เปิดฉากโจมตีประเทศต่างๆไปแล้ว 7 ชาติ ได้แก่ อิหร่าน, อิรัก, ไนจีเรีย, โซมาเลีย, ซีเรีย, เวเนซุเอลา และ เยเมน ซึ่งบางประเทศเหล่านี้เคยตกเป็นเป้าหมายเล่นงานในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ด้วย
ยอดรวมดังกล่าวยังไม่รวมถึงปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานบรรดาเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีการโจมตีเรือไปแล้วเกือบ 60 ลำและสังหารผู้คนไปกว่า 190 ราย
ทรัมป์ ยังขู่หรือเปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ในการโจมตีประเทศอื่นๆ ระหว่างสมัยปัจจุบัน ในนั้นรวมถึงแคนาดา, โคลอมเบีย, คิวบา, เม็กซิโก, ปานามา และโอมาน เช่นเดียวกับกรีนแลนด์ เกาะปกครองตนเองของเดนมาร์ก
ในสมัยแรก ทรัมป์ ยังได้ขู่โจมตีเม็กซิโกและเกาหลีเหนือ
การข่มขู่และการโจมตีมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป บางส่วนในนั้นรวมถึงการโจมตีในอิรัก มีเป้าหมายแคบๆเล่นงานเป้าหมายพวกก่อการร้ายไม่ใช่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ส่วนคำขู่อื่นๆเป็นการขู่แบบอ้อมๆ โดย ทรัมป์ เพียงแค่ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหาร
จากการที่มีประเทศต่างๆถูกข่มขู่หรือถูกโจมตี คิดเป็นสัดส่วน 1 ทุกๆ 11 ชาติบนโลกใบนี้ นั่นหมายความว่ามีประชากรโลกในสัดส่วนจำนวนมาก ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจต้องเผชิญกับปฏิบัติการทางทหาร ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์
ตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะ เวลานี้ทรัมป์ขู่หรือเล่นงานประเทศต่างไปแล้ว 5 ชาติในภูมิภาค ประกอบด้วย อิหร่าน, อิรัก, โอมาน, ซีเรีย และ เยเมน
รายงานข่าวเน้นด้วยว่าคำขู่และการโจมตีจริงๆของทรัมป์ ยังครอบคลุม 4 จาก 6 ทวีปของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่ ประกอบด้วยแอฟริกา, เอเชีย, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ นอกจากนี้แล้วเขายังข่มขู่ทางเทคนิคต่อ เดนมาร์ก ชาติในยุโรป ด้วยการพูดซ้ำๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดกรีนแลนด์ ดินแดนของเดนมาร์ก ในอเมริกาเหนือ
มีอยู่ 7 เคส ที่ความเห็นของทรัมป์ไปได้กว่าคำขู่ใช้กำลังทหาร โดยพูดถึงความเป็นไปได้ในการขยายดินแดน
จาก 15 ชาติที่เขาขู่หรือโจมตีไปแล้ว มีอยู่ 5 ประเทศ ที่ ทรัมป์ ระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะผนวกรวมกับสหรัฐฯหรือเล็งเป้าดึงเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกา ประกอบด้วย แคนาดา, คิวบา, กรีนแลนด์, ปานามา(เจาะจงไปที่คลองปานามา) และ เวเนซุเอลา
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)