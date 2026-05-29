อานิสงส์เหมือนคนดัง!'ควายเผือก'หน้าคล้าย'ทรัมป์'รอดตาย รบ.แทรกแซงห้ามฆ่าประกอบพิธีกรรม

ควายเผือกหายากตัวหนึ่งในบังกลาเทศ ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ จากการที่มีใบหน้าคล้ายกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ รอดตายในนาทีสุดท้าย หลังได้รับความช่วยเหลือผ่อนผันจากการที่ต้องถูกฆ่าตามพิธีกรรม
เวลานี้ควายตัวดังกล่าวจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือต่อไป ภายใต้การดูแลของภาครัฐ ณ สวนสัตว์แห่งชาติแห่งหนึ่ง
ทั้งนี้ควายเผือกหนัก 700 กิโลกรัม มีชื่อเสียงโด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์ชั่วข้ามคืน หลังมีขนสีทองยาวบริเวณหัว ในลักษณะคล้ายๆกับทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
เบื้องต้นมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การถูกฆ่าเพื่อบูชายัญในวันพฤหัสบดี(28พ.ค.) ในวาระเทศกาลอีดิลอัฎฮา วันสำคัญทางศาสนาที่เฉลิมฉลองกันทั่วประเทศมุสลิม ที่มีประชากร 170 ล้านคนแห่งนี้ แต่มันรอดตายในนาทีสุดท้าย จากการที่มีหน้าเหมือนผู้นำสหรัฐฯ
ซิอุดดิน มริธา อดีตเจ้าของควาย วัย 38 ปี เล่าว่าน้องของเขาตั้งชื่อให้ควายตัวนี้ว่า "ทรัมป์" มาตั้งแต่แรก เพราะว่าขนอันแปลกแหวกแนวของมัน ก่อนถึงกำหนดถูกฆ่า วัวตัวนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ในนั้นรวมถึงแฟนคลับบนสื่อออนไลน์และเด็กๆ ที่ต่างไหลบ่ากันมาถ่ายภาพกับสัตว์ที่จู่ๆก็โด่งดังในโลกดิจิทัลอย่างไม่คาดคิดมาก่อน
แม้ มริธา ขายควายตัวนี้ตั้งแต่ก่อนวันเทศกาล แต่รัฐบาลได้เข้าแทรกแซง ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะถูกลงมีด
รายงานข่าวระบุว่าหลังเจ้าหน้าที่ระดับรัฐออกคำสั่งให้ละเว้นสตาร์ดังบนโลกออนไลน์ตัวนี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ได้เข้าแทรกแซงเพื่อสกัดไม่ให้มันถูกฆ่า
"กรมปศุสัตว์ร้องขอให้เรายึดควายตัวนี้มาจากเจ้าของ ในฐานะสัตว์หายาก พวกเขาบอกว่าควายเผือกตัวนี้ยังหนุ่มแน่น และสามารถเลี้ยงต่อไปได้อีกหลายปี" เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นรายหนึ่งเผย
หลังได้รับความช่วยเหลือ ควายตัวนี้ถูกลำเลียงโดยตรงไปยังศูนย์สัตว์ป่ากลางของรัฐ ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์ยืนยันว่ามันจะได้รับการคุ้มครองในระดับสูง และได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ครั้นพ้นจากระยะเวลาการกักตัวตามมาตรฐานสิ้นสุดลง คาดหมายว่าควายตัวดังจะถูกนำมาแสดงให้ประชาชนเข้าชมหลังจากนั้นในทันที
