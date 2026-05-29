บ้อท่า! บอร์ดสันติภาพของทรัมป์ไม่มีเงินแม้แต่เพนนีเดียวเพื่อฟื้นฟูกาซา

เอเจนซีส์ – บอร์ดสันติภาพเพื่อฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาของทรัมป์นับตั้งแต่ก่อตั้งมายังคงไม่มีเงินเข้าหลังไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุน
เจแปนไทม์สของญี่ปุ่นรายงานวันนี้(28 พ.ค)ว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผบวานนี้(27)ว่า บอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มาจนถึงปัจจุบันยังคงไม่มีเงินทุนสำหรับการบูรณะเขตฉนวนกาซาตามหลังข้อตกลงหยุดยิงกาซาปีที่แล้ว
ทรัมป์ที่เป็นโต้โผการตั้งบอร์ดที่เคยถูกมองว่าเป็นการตั้งแพลตฟอร์มระหว่างประเทศใหม่เพื่อแยกวงออกมาจากสหประชาชาติแต่ถูกชาติพันธมิตรยุโรปของสหรัฐฯนั้นตั้งข้อสงสัยโดยทั้ง 'อังกฤษ' และ 'ฝรั่งเศส' ปฎิเสธเข้าร่วม
และอีกทั้งผู้นำสหรัฐฯที่นั่งในฐานะประธานบอร์ดนั้นสามารถยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ถึงแม้เขาจะลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯแล้วก็ตาม
เจแปนไทม์สรายงานว่า ในช่วงของการก่อตั้งที่เป็นข่าวดังไปทั่วพบว่าผู้นำสหรัฐฯสร้างความประหลาดใจด้วยการส่งคำเชิญออกไปอย่างกว้างขวางรวมประธานาธิบดีสหรัฐฯ วลาดิมีร์ ปูติน ที่ไม่ได้เป็นชาติพันธมิตรตามธรรมเนียม
กองทุนบอร์ดสันติภาพกาซาที่จะถูกจัดการโดยเวิลด์แบงก์และได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาตินั้นกลับไม่มีเงินบริจาคเข้าเลยจากประเทศสมาชิกทั้งหลาย
แหล่งข่าวกล่าวว่า การที่ไม่มีเงินเข้าเป็นเพราะกองทุนถูกออกแบบสำหรับเฟสการบูรณะและการพัฒนากาซาที่ยังคงยังไม่มาถึง
ปฎิบัติการทหารอิสราเอลในกาซายังเกิดขึ้นต่อไปถึงแม้จะมีการใช้ข้อตกลงหยุดยิงอยู่ก็ตาม อ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาพบว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 910 คน
อิสราเอลยังคงควบคุมเขตฉนวนกาซากว่า 60% รวมถึง รวมทั้งจุดควบคุมด่านเข้าและออกในขณะที่ประชาชนกาซาอาศัยอย่างหนาแน่นตามชายฝั่ง
ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นของวันพุธ(27) หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า บอร์ดสันติภาพกาซาได้รัยการบริจาคโดยตรงเข้าสู่บัญชีธนาคารเจพีมอร์แกน อ้างอิงจากโฆษกบอร์ดสันติภาพกาซา
ไฟแนนเชียลไทม์สชี้ว่า แต่ทว่ายังไม่มีข้อกำหนดถึงความโปร่งใสสำหรับบัญชีบอร์ดสันติภาพกาซา
ทั้งนี้บอร์ดสันติภาพกาซาแถลงบนโซเชียลมีเดียว่า กองทุนของบอร์ดที่มีเวิลด์แบงก์บริหารนั้นเป็นเพียงหนึ่งในกลไกการระดมทุนที่มาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการใช้จากผู้บริจาคชาติต่างๆ
ในการโพสต์ยังเปิดเผยต่อว่า บอร์ดสันติภาพกาซาได้รับเงินทุนผ่านกลไกอื่น
ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯก่อนหน้าเคยแถลงว่า สหรัฐฯจะบริจาค 10 พันล้านดอลลาร์ให้แก่บอร์ดสันติภาพกาซา ส่วนกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างปวารณาจะบริจาคไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ขณะที่สมาชิกบอร์ดรายอื่นๆมีข้อกำหนดต้องบริจาค 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับสมาชิกถาวร
การประเมินโดยสหภาพยุโรปและสหประชาชาติถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในเมษายนว่า ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 71 พันล้านดอลลาร์ตลอด 10 ปีหลังจากนี้สำหรับการบูรณะเขตฉนวนกาซาที่โดนทำลายเกือบหมดในสงครามอิสราเอล-ฮามาสและมีความยากลำบากทางด้านมนุษยธรรม