คนละหมัด!อเมริกา-อิหร่านโจมตีตอบโต้ทางอากาศ ทรัมป์ขู่ถล่มโอมานขวางจับมือเตหะรานคุมฮอร์มุซ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ล็อกเป้าฐานทัพอากาศอเมริกันในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสฯ (28 พ.ค.) ตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐฯ โจมตีฐานปฏิบัติการโดรนของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากทรัมป์ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่า วอชิงตันใกล้บรรลุข้อตกลงซึ่งเป็นการอ่อนข้อให้เตหะราน พร้อมกันนั้นผู้นำสหรัฐฯ ยังขู่ถล่มโอมาน หากร่วมมือกับอิหร่านควบคุมจัดการฮอร์มุซ
การโจมตีตอบโต้กันครั้งล่าสุดแม้มีขนาดขอบเขตค่อนข้างจำกัด แต่ตอกย้ำความเปราะบางของการเจรจาระหว่างสองฝ่าย เพื่อเปลี่ยนการตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. ให้กลายเป็นข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งเผยว่า กองบัญชาการทหารด้านกลาง (CENTCOM) ของอเมริก ายิงโดรนโจมตีของอิหร่านร่วง 5 ลำ รวมทั้งสถานีควบคุมภาคพื้นดินในเมืองบันดาร์อับบาส ที่กำลังจะปล่อยโดรนลำที่ 6 พร้อมยืนยันว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันตัวและมีเจตนาในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงเอาไว้ต่อไป
ทางด้าน IRGC แถลงว่า ได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่อเมริกาใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านบริเวณใกล้สนามบินในบันดาร์อับบาส โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพฤหัสฯ ทว่า IRGC ไม่ได้ระบุว่า เป็นฐานทัพแห่งใด
อย่างไรก็ตาม คูเวตซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกา เผยว่า ได้ตอบโต้การโจมตีของขีปนาวุธและโดรน แต่ไม่ได้บอกว่า การโจมตีเหล่านั้นมาจากที่ใดเช่นเดียวกัน
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน ประณามการโจมตีของอเมริกา พร้อมประกาศว่า อิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ในอีกด้านหนึ่ง อิสราเอลที่กำลังสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอน ก็รายงานว่า มีเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศทางตอนเหนือของอิสราเอล
ขณะเดียวกันเลบานอนแถลงว่า อิสราเอลเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รอบเมืองไทร์ ส่งผลให้ชาวเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน ในจำนวนนี้รวมถึงทหาร 1 นาย
จากรายงานการโจมตีตอบโต้ระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันโลกที่ร่วงลง 5% ในวันพุธ (27) ดีดขึ้นอีกรอบ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสหรัฐฯ CLc1 บวกขึ้นไปกว่า 3%
ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีของเขาเมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พูดเหมือนเดิมว่า สงครามใกล้จบแล้ว แต่สำทับว่า ยังไม่พอใจร่างข้อตกลงที่กำลังเจรจากับอิหร่าน พร้อมยืนยันว่า อเมริกาไม่ได้คุยเรื่องการผ่อนคลายมาตรการแซงก์ชันอิหร่านตามที่ทางการเตหะรานออกข่าว
ผู้นำสหรัฐฯ ยังปฏิเสธรายงานข่าวของสถานีทีวีของทางการอิหร่านที่อ้างว่า ได้รับร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือแล่นผ่านได้อย่างเสรีในระดับเดียวกับก่อนเกิดสงครามภายใน 1 เดือน โดยที่อิหร่านกับโอมานจะร่วมกันจัดการ
ทรัมป์ยืนกรานว่า ไม่มีประเทศใดสามารถควบคุมทางน้ำดังกล่าวได้ และยังแสดงท่าทีข่มขู่โอมาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับอเมริกามายาวนาน โดยกล่าวว่า ช่องแคบฮอร์มุซเป็นน่านน้ำสากล และโอมานต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ไม่เช่นนั้นอเมริกาอาจต้องโจมตีเพื่อลงโทษ
ทั้งนี้ โอมานยังไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับแนวคิดในการร่วมกับอิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุซ เพียงแต่บอกว่า มีการหารือกันเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือ
ขณะที่บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน ประกาศสนับสนุนโอมาน และประณามการที่อเมริกาคุกคามโอมานว่า เป็นสัญญาณที่น่ากังวลของการที่สภาวะไร้กฎหมายและการข่มขู่กำลังกลายเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ สำนักข่าวทัสนิม ซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน ที่มีความใกล้ชิดกับ IRGC รายงานว่า อาลี บาเกรี กานี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน ยืนยันให้วอชิงตันปล่อยทรัพย์สินทั้งหมดของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้
ทั้งนี้มาตรการแซงก์ชัน การทำลายความสามารถด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว 20% ของทั่วโลกก่อนเกิดสงคราม ยังคงเป็นประเด็นหลักๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพ
สถานีทีวีของทางการอิหร่านยังรายงานว่า ร่างข้อตกลงที่เตหะรานกำลังเจรจาอยู่กับวอชิงตัน ระบุด้วยว่า กองทัพอเมริกาจะถอนกำลังออกจากบริเวณที่อยู่ประชิดติดกับอิหร่าน แต่สำทับว่า ประเด็นกองกำลังของสหรัฐฯ จำเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติม
ทว่า ทำเนียบขาวปฏิเสธว่า ข่าวเกี่ยวกับร่างข้อตกลงที่อิหร่านประโคมออกมานี้เป็นข่าวปลอมโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ แหล่งข่าวในอิหร่านยังเผยว่า การเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์จะบรรจุอยู่ในการเจรจารอบที่สอง เรื่องนี้เห็นกันว่าเป็นเงื่อนไขที่พวกผู้สนับสนุนใกล้ชิดของทรัมป์อาจยอมรับไม่ได้
มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ โดยยืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ อิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาด
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)