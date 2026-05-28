ไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงในเคนยา คร่าชีวิต 16 ราย

เกิดเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงที่เคนยา ในวันพฤหัสบดี (28 พ.ค.) คร่าชีวิตเด็กหญิง 16 ราย และบาดเจ็บอีก 79 ราย นับเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนครั้งล่าสุดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกแห่งนี้
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เพลิงไหม้เกิดขึ้นก่อนเวลา 1:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงเรียน Utumishi Girls Academy ในเขตนาคูรู ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไนโรบีไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร
เคนยาเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนหลายครั้ง ในโรงเรียนประจำที่ยังคงพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมของอังกฤษและบรรดามิชชันนารี
ยังไม่ทราบอายุของเหล่าผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ในวันพฤหัสบดี
“เรามีผู้เสียชีวิต 16 ราย เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า” จูเลียส มิกอส โอกัมบา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในที่เกิดเหตุ
ผู้ปกครองที่กำลังตื่นตระหนกถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ด้านนอกอาคารเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของผู้เสียชีวิต
ประธานาธิบดี วิลเลียม รูโต ระบุใน X ว่า "เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไป" โดยบรรยายเหตุการณ์นี้ว่าเป็น "โศกนาฏกรรมที่ไม่อาจจินตนาการได้"
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คิปชัมบา มูร์โคเมน กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
"เรารู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลอย่างยิ่ง" เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว
เมื่อถูกถามถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ มูร์โคเมนเรียกร้องให้ทุกคนอดทนรอในขณะที่การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่ และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการคาดเดา
ในอดีตเคยมีการกล่าวหาว่าเด็กจงใจวางเพลิงโรงเรียน รายงานฉบับหนึ่งพบว่า แค่ในปี 2018 เพียงปีเดียว ก็มีคดีวางเพลิงในโรงเรียนถึง 63 คดี
เคยมีนักเรียนถูกกล่าวหาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักในเขตมาชากอสทางตอนใต้เมื่อปี 2001 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 67 ราย
ก่อนหน้านี้ ก็มีเหตุเพลิงไหม้ในปี 2024 คร่าชีวิตเด็กชาย 21 ราย จากเปลวไฟลุกท่วมหอพักที่โรงเรียนฮิลล์ไซด์ เอนดาราชา อะคาเดมี ในเขตเนียรี
รายงานในปี 2017 โดยศูนย์วิจัยอาชญากรรมแห่งชาติของเคนยา ระบุว่าความเครียดจากการสอบและภาคเรียนที่ยาวนานเป็นสาเหตุ และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์ที่ลักลอบนำเข้า ทำให้เกิดการเลียนแบบ
หลังเหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงในปี 2014 รัฐบาลสัญญาว่าจะตรวจสอบความปลอดภัยของโรงเรียนทุกแห่งและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีการดำเนินการใดๆ หรือไม่
ที่มา เอเอฟพี