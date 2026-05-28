เกิดเหตุแทงกันที่สถานีรถไฟในสวิส มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย

ตำรวจสวิส เปิดเผยว่า ได้ทำการจับกุมชายคนหนึ่งที่ใช้มีดทำร้ายผู้คนจนบาดเจ็บสามราย ที่สถานีรถไฟวินเทอร์ทูร์ ใกล้เมืองซูริค เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี (28 พ.ค.)
"เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. ชายคนหนึ่งใช้มีดทำร้ายผู้คนสามคนที่สถานีรถไฟวินเทอร์ทูร์" ตำรวจประจำเขตซูริค ระบุในแถลงการณ์
พวกเขากล่าวว่า ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวสวิสอายุ 31 ปี ถูกจับกุมแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจของเขา
ขณะเดียวกัน ภาพที่เผยแพร่โดยสื่อสวิสหลายราย และในโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งผมยาวสีน้ำตาล สวมเสื้อยืดสีดำและกางเกงขาสั้น วิ่งผ่านกลุ่มเด็กๆ หน้าสถานี พร้อมตะโกนว่า "อัลเลาะห์ อัคบาร์"
ตำรวจระบุว่า จากเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ในเมืองวินเทอร์ทูร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซูริค ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย อายุ 28, 43 และ 52 ปี และเป็นพลเมืองสวิสทั้งหมด ทั้งสามคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจประจำเขตซูริคกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับตำรวจเทศบาลเมืองวินเทอร์ทูร์ ตำรวจขนส่งของการรถไฟแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงโรงพยาบาล หน่วยรถพยาบาล และหน่วยกู้ภัยในปฏิบัติการครั้งนี้
