สหรัฐฯ จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอ พร้อมทองแท่งมูลค่า 40 ล้าน

ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานข่าวกรองกลาง (CIA) หลังจากการตรวจค้นพบทองคำแท่งมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่บ้านของเขา
เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ยังยึดเงินสด 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนาฬิกาหรูประมาณ 35 เรือนจากบ้านของเดวิด รัช ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐฯ ในเดือนนี้ ตามเอกสารของศาล
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันพุธว่าเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีไอเอ โดยอ้างแหล่งข่าวที่รู้ข้อมูลการสอบสวน
การสอบสวนของ FBI พบว่ารัชให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประวัติทางทหารในใบสมัครงาน รวมถึงการโกหกเกี่ยวกับการได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยและการรับราชการเป็นนักบินในกองทัพเรือ
เขายังกรอกใบบันทึกเวลาปลอมและได้รับเงินค่าลาพักร้อนทางทหาร 77,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างเท็จว่าเขาเป็นสมาชิกของกองทัพเรือสำรอง ตามคำให้การ
เอกสารดังกล่าวระบุว่ารัชเป็นอดีตพนักงานระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดและข้อมูลลับทั่วไป
เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม และถูกตั้งข้อหายักยอกทรัพย์ของรัฐบาล
ทนายความของรัชปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับสื่อฯ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ รัชได้ยื่นคำขอหลายครั้งต่อนายจ้างของเขาเพื่อขอ "เงินตราต่างประเทศจำนวนมากและทองคำแท่งมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน"
คำให้การระบุว่า รัชได้รับเงินสดและทองคำ โดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมเขาถึงต้องการสิ่งเหล่านั้น
ต่อมาพบว่าทองคำและเงินสดส่วนใหญ่หายไปจากห้องเก็บของในที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีการค้นบ้านของเขาและพบทองคำแท่งประมาณ 303 แท่ง มูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา เอเอฟพี