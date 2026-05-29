ใช้เหมือนไทย! “เซเลนสกี” เตรียมสั่งซื้อเครื่องบินรบขับไล่ "กริพเพน E" โมเดลล่าสุด 20 ลำ “สตอกโฮล์ม” ใจปั้มบริจาคเพิ่ม 16 ลำสู้รัสเซีย

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เดินทางปิดลับเข้าสวีเดนเปิดแถลงวันพฤหัสบดี(28 พ.ค) แถลงยูเครนเตรียมซื้อเครื่องบินกริพเพนรุ่นล่าสุด 20 ลำพร้อมกับอีก 16 ลำได้บริจาคจากสวีเดนเพื่อเสริมระบบการป้องกันภัยทางอากาศสู้รัสเซีย
ยูโนนิวส์รายงานวันนี้(28 พ.ค)ว่า เคียฟวางแผนที่จะใช้เงิน 2.5 พันล้านยูโรจากจำนวนทั้งหมด 90 พันล้านยูโรที่เป็นเงินกู้จาก EU เพื่อซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่จากบริษัท saab รัฐบาลสวีเดนกล่าวผ่านแถลงการณ์
นายกรัฐมนตรีสวีเดน อุล์ฟ คริสเตชอน (Ulf Kristersson) กล่าวผ่านแถลงการณ์ร่วมกัยประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่ปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝันที่ฐานทัพอากาศใน Uppsala ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มไปทางเหนือราว 70 ก.ม วันพฤหัสบดี(28)กล่าวผ่านแถลงการณ์มีใจความว่า
"เกี่ยวกับเครื่องบินกริพเพน E เจ็ตที่เป็นโมเดลล่าสุดมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุอย่างรวดเร็วในข้อตกลงสุดท้ายพร้อมการส่งมอบในปี 2030”
และเสริมต่อว่าสวีเดนจะบริจาคเครื่องบินอีก 16 ลำที่จะมีการส่งมอบเริ่มเมื่อต้นปี 2027
ทั้งนี้รอยเตอร์รายงานว่า เครื่องบิน 16 ลำที่จะบริจาคเป็นรุ่นที่เก่ากว่าเครื่องบินกริพเพน E ที่เซเลนสกีสั่งซื้อ
“นี่เป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์สำหรับสวีเดน แต่ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอย่างสูง”
ทั้ง 2 ชาติได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อตุลาคมปีที่แล้วที่ยูเครนต้องการสั่งซื้อเครื่องบินกริพเพน E จำนวน 100 ลำ – 150 ลำ
รอยเตอร์รายงานว่า ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่า ยูเครนที่กำลังสู้รบกับรัสเซียที่ทำสงครามรุกรานเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2022 ตั้งความหวังว่าจะซื้อทั้งหมด 150 ลำ
“ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด พวกเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับสิ่งนี้” เขากล่าว
เครื่องบินรบถือเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นสำหรับฝูงบินขับไล่ของยูเครนและรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนได้เคยกล่าวไว้ในเดือนพฤษภาคมว่า ข้อตกลงสำหรับเครื่องบินกริพเพน E สามารถลงนามได้ภายในไม่กี่เดิอนหลังสหภาพยุโรปอนุมัติเงินกู้จำนวน 90 พันล้านยูโรให้เคียฟ
ยูโรนิวส์รายงานว่า การประกาศในวันพฤหัสบดี(28) เป็นส่วนหนึ่งของแพกเก็จความช่วยเหลือทางการทหารครั้งที่ 22 ของสวีเดนให้แก่ยูเครนมีมูลค่ารวม 25.2 พันล้านโครเนอร์สวีเดน อ้างอิงจากแถลงการณ์รัฐบาลสวีเดน
โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปี 2022 สวีเดนที่เป็นหนึ่งในชาติที่สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งแกร่งได้มอบแพกเก็จความช่วยเหลือทางการทหารแล้วไม่ต่ำกว่า 128 พันล้านโครเนอร์สวีเดน (11 พันล้านยูโร)
อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันผู้นำยูเครนเปิดเผยว่า เคียฟยังคงรอคอยคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯต่อคำขอสำหรับกระสุนสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตเพื่อสกัดการโจมตีด้วยมิสไซล์จากรัสเซีย
โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ส่งหนังสือลงวันที่ 26 พ.คไปยังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสภาคองเกรสสหรัฐฯ เพื่อสอบถามวอชิงตันว่าจะสามารถส่งระบบมิสไซล์แพทริออตเพิ่มได้หรือไม่ก็ให้ใบอนุญาตแก่ยูเครนให้สามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง
“พวกเราคาดหวังคำตอบ” เซเลนสกีกล่าวก่อนเปิดเผยว่า เขาได้พบกับสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯและวุฒิสมาชิกสหรัฐฯในวันพุธ(27) โดยยืนยันว่าคนเหล่านั้นสนับสนุนข้อเสนอของยูเครน