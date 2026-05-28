ไม่ไว้ใจแล้ว!แคนาดาหันซื้อฝูงบินของ'Saab'แห่งสวีเดน หวังลดพึ่งพาบริษัทกลาโหมสหรัฐฯ

แคนาดา ซึ่งต้องการลดพึ่งพิงบรรดาบริษัทกลาโหมสัญชาติสหรัฐฯ ในวันพุธ(27พ.ค.) แถลงแผนจะจัดซื้อฝูงบินเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้า จากบริษัท Saab แทนที่จะเป็นตัวเลือกจากบริษัทคู่แข่งอย่างโบอิ้ง ยักษ์ใหญ่ด้านการบินของอเมริกา
มาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า แคนาดา จะเลือกฝูงบิน GlobalEye ของ Saab ซึ่งมีพื้นฐานจากเครื่องบิน Global 6500 ของบอมบาร์เดียร์ ขณะที่เครื่องบิน E-7 Wedgetail ของโบอิ้ง เคยเป็นอยู่ในข่ายการพิจารณาเช่นกัน ทว่ามันประสบปัญหาล่าช้าต่างๆนานาและต้นทุนบานปลาย
"ความเคลื่อนไหวนี้สร้างเอกราชเชิงยุทธศาสตร์แก่แคนาดา สร้างงานแก่ชาวแคนาดาและเสริมสถานะแคนาดาในฐานะผู้นำโลก และมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากพันธมิตรหลายรายของแคนาดา ในนั้นรวมถึงฝรั่งเศส, สวีเดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"
นอกจากนี้แล้ว Saab ยังเป็นหนึ่งในผู้แข่งขัน ที่เสนอขายฝูงบินกริพเพนให้แก่แคนาดา
แคนาดา มีข้อตกลงซื้อเครื่องบิน F-35 จำนวน 88 ลำ จากล็อคฮีด มาร์ติน แต่เมื่อปีที่แล้ว หลังจากสหรัฐฯรีดภาษีสินค้านำเข้ารายการสำคัญๆจากแคนาดา ทาง คาร์นีย์ ได้ขอให้กองทัพตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะปรับลดคำสั่งซื้อ และหันไปซื้อเครื่องบินบางประเภทจากผู้ผลิตรายอื่นแทน อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่แถลงเกี่ยวกับการตัดสินใจ
