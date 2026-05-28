ต่อหน้าคุยลับหลังถล่ม!สหรัฐฯโจมตีอิหร่านอีกแล้ว อ้างเล่นงานเป้าหมายทหารที่เป็นภัยคุกคาม

กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางทหารรอบใหม่ในอิหร่าน เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางทหารแห่งหนึ่ง ที่ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นภัยคุกคามกองกำลังอเมริกา และการเดินเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่อเมริกากล่าว ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานหนึ่งจากอิหร่าน ที่บอกว่าบรรลุข้อตกลงสำหรับคืนการสัญจรผ่านน่านน้ำอันสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม เปิดเผยกับรอยเตอร์ส ในวันพุธ(27พ.ค.) ว่ากองทัพยังได้สอยร่วงโดรนโจมตี 4 ลำของอิหร่าน ที่เป็นภัยคุกคามแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ เป้าหมายคือสถานีควบคุมทางภาคพื้นแห่งหนึ่งของอิหร่าน ในเมืองท่าบันดาร์ อับบาส ซึ่งกำลังเตรียมปล่อยโดรนลำที่ 5 ออกมา
ขณะเดียวกันสื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่ามีเหตุระเบิดดังขึ้น 3 รอบในพื้นที่ดังกล่าว ตอน 01.30น.(ตามเวลาท้องถิ่น) แม้ยังอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน
"ปฏิบัติการเหล่านี้เป็นมาตรการปกป้องตนเองแต่เพียงอย่างเดียว และมีเจตนารักษาไว้ซึ่งข้อตกลงหยุดยิง" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯกล่าว ก่อนหน้านี้กองทัพอเมริกาได้โจมตีทางใต้ของอิหร่านเมื่อวันจันทร์(25พ.ค.) ในสิ่งที่ให้คำนิยามเช่นกันว่าเป็นปฏิบัติการป้องกันตนเอง แต่อิหร่านชี้ว่ามันถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟังด้วยในวันพุธ(27พ.ค.) ทรัมป์ ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนอิหร่าน ที่อ้างว่าได้มาซึ่งร่างอย่างไม่เป็นทางการของข้อตกลง ระบุถึงการคืนสถานะการล่องเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กลับสู่ระดับก่อนหน้าเกิดสงคราม ภายใน 1 เดือน โดยมีอิหร่านและโอมาน ร่วมกันบริหารจัดการการเดินเรือ
ทรัมป์ ประกาศกร้าวว่าจะไม่มีประเทศไหนๆควบคุมน่านน้ำแห่งนี้ และดูเหมือนจะพูดข่มขู่ไปถึงโอมาน ชาติที่สหรัฐฯมีความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจมานานหลายทศวรรษ "จะไม่มีใครควบคุมช่องแคบ มันเป็นน่านน้ำสากล และโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นๆ หรือไม่งั้นเราจะถล่มพวกเขา พวกเขาจะเข้าใจดี พวกเขาจะไม่มีปัญหา"
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านยังอ้างอีกว่า ในกรอบการทำงานดังกล่าว ยังระบุด้วยว่าสหรัฐฯจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านและถอนกำลังออกจากบริเวณใกล้เคียงอิหร่าน
อย่างไรก็ตามความเห็นของทรรัมป์และรายงานข่าวปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 ชาตินั้นยังคงมีจุดยืนที่ห่างไกลกันมาก แม้ทำเนียบขาวบ่งชี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่าทั้ง 2 ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามแล้ว
เอบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงของรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า "วาทกรรมของทรัมป์ จะไม่บีบให้อิหร่านถอยหลังกลับจากข้อเรียกร้องเกี่ยวกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ การใช้อำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และการได้เห็นมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก"
"เห็นได้ชัดว่า ขณะที่ทรัมป์กำลังหาทางออกจากภาวะชะงักงันทางยุทธศาสตร์นี้ เขาสลับไปมาระหว่างการข่มขู่และร้องขอข้อตกลง" อาซิซีโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)