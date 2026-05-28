จะเล่นพวกเดียวกันซะแล้ว!ทรัมป์โร่ปฏิเสธและขู่ทิ้งบอมบ์ถล่มชาติพันธมิตร หลังสื่ออ้างยอมอิหร่าน-โอมานคุมฮอร์มุซแลกข้อตกลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(27พ.ค.) ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าอิหร่านและโอมานจะบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนหนึ่งในข้อตกลงยุติสงคราม เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าข้อตกลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุ
ความเห็นของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านรายงานว่าพวกเขาได้มาซึ่งร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ ที่ในนั้นระบุถึงการคืนการสัญจรการเดินเรือสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายใน 1 เดือน โดยที่อิหร่านและโอมานจะทำหน้าที่บริหารจัดการการจราจรร่วมกัน ในกรอบการทำงานดังกล่าวยังบอกด้วยว่าสหรัฐฯจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านและถอนกำลังออกจากบริเวณใกล้เคียงอิหร่าน
ทรัมป์ ประกาศกร้าวว่าจะไม่มีประเทศไหนๆควบคุมน่านน้ำแห่งนี้ และดูเหมือนจะพูดข่มขู่ไปถึงโอมาน ชาติที่สหรัฐฯมีความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจมานานหลายทศวรรษ "จะไม่มีใครควบคุมช่องแคบ" ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มีพวกผู้สื่อข่าวเข้าร่วมด้วย "มันเป็นน่านน้ำสากล และโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นๆ หรือไม่งั้นเราจะถล่มพวกเขา พวกเขาจะเข้าใจดี พวกเขาจะไม่มีปัญหา"
ถ้อยแถลงของทรัมป์ บ่งชี้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างมาก ในขณะที่พวกเขาหาทางบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงคราม ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันรายและผลักให้ราคาพลังงานพุ่งสูง นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทรัมป์เน้นเคยพูดซ้ำๆว่าข้อตกลงใกล้บรรลุแล้ว นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน
จุดติดขัดในการเจรจายุติความขัดแย้งที่ลากยาว 3 เดือน ในนั้นรวมถึงการเปิดล่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ให้กลับมาสัญจรในระดับก่อนสงคราม และประเด็นการรื้อถอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน ในขณะที่เตหะรานยื่นข้อแม้ให้ปลดมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินของพวกเขาที่ถูกอายัดไว้ในต่างแดน
น่านน้ำแห่งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ที่รับประกันสิทธิในการสัญจรผ่านของเรือต่างๆชาติ "เราจะจับตามัน จะไม่มีใครควบคุมมัน นั่นคือส่วนหนึ่งในการเจรจาที่เรามี" ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์ ยังขอให้ ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, ปากีสถาน, ตุรกี, อียิปต์ และ จอร์แดน เข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัม ในการคืนสัมพันธ์อันเป็นปกติกับอิสราเอล ส่วนหนึ่งในข้อตกลงยุติสงคราม แต่ถูกปฏิเสธ ทั้งนี้เขาหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงอีกครั้งระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรี "ผมไม่แน่ใจว่าเราควรทำข้อตกลงหรือไม่ ถ้าพวกเขาไม่ลงนาม"
ปัจจุบันกองทัพสหรัฐฯมีทหารราว 15,000 นาย บังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และมีกองกำลังเสริมอีกหลายพันนายตามฐานทัพต่างๆทั่วภูมิภาค ในนั้นในรัฐอ่าวเปอร์เซียอย่าง กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน
สถานีโทรทัศน์ของอิหร่านไม่ได้พาดพิงถึงโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ที่ทางสหรัฐฯต้องการให้ละทิ้ง
แหล่งข่าวอิหร่าน บอกว่าการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์จะมีขึ้นในรอบที่ 2 ของการเจรจา บางอย่างอาจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของบรรดาผู้สนับสนุนใกล้ชิดที่สุดของทรัมป์ ในขณะที่เตหะรานเน้นย้ำว่าโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขา มีจุดประสงค์เพื่อสันติแต่เพียงอย่างเดียว
"สิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้คือ อิหร่าจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์" มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯบอกกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
สงครามยังได้ก่อปัญหาทางการเมืองแก่ทรัมป์ในบ้านเกิดเมืองนอน ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักโพลในสหรัฐฯ พบว่าสงครามไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ประชาชน ไม่ถึง 6 เดือนก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอม ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าพรรครีพับลิกันของทรัมป์ จะยังคงควบคุมเสียงข้างมากของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฏรไว้ได้หรือไม่
