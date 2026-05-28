น้ำมันร่วง$5จากแนวโน้มข้อตกลงUS-อิหร่าน หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองต่ำสุดรอบ2เดือน

ราคาน้ำมันขยับลงกว่า 5% และทองคำปรับลด ในวันพุธ(27พ.ค.) นักลงทุนรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานในข้อตกลงหนึ่งๆระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ในการยุติความขัดแย้งและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มประกันสุขภาพและอุปโภคบริโภค
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 5.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 5.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯบอกว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้าง ในการเจรจากับอิหร่าน สำหรับมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงหนึ่งๆ อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุสหรัฐฯและอิหร่านยังคงมีหลายประเด็นในคลี่คลายในการเจรจาสันติภาพ ความเห็นที่สอดคล้องกับรายงานข่าวของสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนของอิหร่าน
นอกจากนี้แล้ว วอชิงตัน ยังปฏิเสธรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์อิหร่านแห่งหนึ่ง ที่รายงานเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงหนึ่ง สำหรับกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใน 1 เดือน และสหรัฐฯยกเลิกปิดล้อมทางทะเลเล่นงานท่าเรือต่างๆของอิหร่าน
ท่าทีที่ยังขัดแย้งกันดังกล่าว จึงยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน จะจบลงเมื่อไหร่ มันจึงก่อแรงกดดันฉุดราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนในวันพุธ(27พ.ค.) ท่ามกลางความคาดหมายว่าเฟดอาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 1.20 % อยู่ที่ 4,448.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(27พ.ค.) ดาวโจนส์ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มประกันสุขภาพและอุปโภคบริโภค ส่วนเอสแอนด์พี500และแนสแดค ทรงตัว นักลงทุนชะลอดูสถานการณ์ ตามหลังการพุ่งขึ้นที่นำโดยหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ ขณะเดียวกันก็จับตาการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางอย่างระมัดระวัง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 182.60 จุด (0.36 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,644.28 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 1.24 จุด (0.02 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,520.36 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 18.55 จุด (0.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,674.73 จุด
(ที่มา:รอยเตอร์ส)