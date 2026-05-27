xs
xsm
sm
md
lg

ลุยเองเลย! รัสเซียไฟเขียวธนาคารกลาง-สถาบันการเงินติดตั้ง 'ระบบสกัดกั้นโดรน' ไม่ต้องพึ่งหน่วยรบพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภาผู้แทนราษฎรรัสเซียผ่านกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารกลางและสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถใช้งานระบบป้องกันและติดอาวุธให้เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการโจมตีจากโดรนได้โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยรบพิเศษ

ยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยโดรนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการรุกรานเต็มรูปแบบของมอสโกในเดือน ก.พ. ปี 2022 โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมักตกเป็นเป้าหมาย เนื่องจากเคียฟมีเป้าหมายที่จะตัดแหล่งรายได้ของมอสโกเพื่อยุติสงคราม

ระบบป้องกันโดรนจะตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารกลาง ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างสเบอร์แบงก์ และสมาคมจัดเก็บเงินสดของรัสเซีย โดยเจ้าหน้าที่ในสถาบันเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้ติดอาวุธ

อนาโตลี อักซาคอฟ หัวหน้าคณะกรรมการการเงินในสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซีย หรือสภาดูมา กล่าวว่า สถาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันโดรนเอง ตามรายงานของสำนักข่าว RBC

เมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) อเล็กซานเดอร์ โชคิน หัวหน้ากลุ่มล็อบบี้ธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดของรัสเซีย กล่าวกับประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ว่า บริษัทต่างๆ พร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายในการซื้ออาวุธหนักและระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของตนเองจากโดรนโจมตี

ที่มา: รอยเตอร์