“จีน” เป็นครั้งแรกมี 'ประชากรผู้สูงอายุ' มากกว่าเด็กเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตาม “ญี่ปุ่น”

เอเจนซีส์ – สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ปัจจุบันจีนมีประชากรสูงวัยอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีมีจำนวนมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแล้ว ตามหลังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอังคาร์(26 พ.ค)ว่า ข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดจากสำนักสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่บันทึกเมื่อกว่า 70 ปีก่อนหน้า ข้อมูลที่เป็นผลมาจากการสำรวจตัวอย่างทั่วประเทศถูกเปิดเผยเมื่อกว่า 1 เดือนหลังปักกิ่งประกาศนโยบายใหม่เรียกร้องให้เมืองต่างๆทั่วประเทศให้นำแผนการพัฒนาเยาวชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเมืองที่ปักกิ่งตั้งเป้าพยายามแก้ปัญหาวิกฤตประชากรจีนลด
สํามะโนประชากรพบว่าไม่ต่ำกว่า 15.87% ของประชากรจีนทั้งหมดเกือบ 1.4 พันล้านคนอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 65 ปี เปรียบเทียบกับ 15.25% ของกลุ่มประชากรเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี
ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันจีนมีประชากรผู้สูงอายุเกิน 65 คนที่ราว 223.09 คน สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนพบว่า ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 321.22 คน คิดเป็น 22.86% ของประชากรจีน
ในการสำรวจยังพบว่า 61.89% หรือราว 869.87 คนของประชากรจีนอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15 ปี – 59 ปี
ตัวเลขเหล่านี้ถูกอ้างมาจากการสํามะโนประชากรแบบย่อเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาในการสำรวจทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 20 ล้านคน
สื่ออังกฤษชี้ว่า อ้างอิงจากมาตรฐานสหประชาชาติ สังคมจีนกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) เมื่อมีประชากรเกิน 7% มีอายุ 65 ปีหรือสูงกว่านั้น และสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อเกิน 14%
ข้อมูลทางการจีนแสดงให้เห็นว่า การเกิดของจีนตกลงไปที่ 7.92 ล้านคนในปี 2025 และอัตราการเกิดของจีนตกไปอยู่ที่อัตราต่ำ ประชากรจีนลดลงไป 3.39 ล้านคนในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ 4 ติดต่อการที่เห็นจีนมีการเกิดลดลง
ปัจจัยอัตราการเกิดของจีนลดลงมาจาก “นโยบายลูกคนเดียว” (one-child policy) ที่มีการบังคับใช้ระหว่างปี 1980 – ปี 2015 พร้อมไปกับการขยายเมือง
ดิอินดีเพนเดนท์ชี้ว่า ผลมาจากค่าใช้จ่ายดูแลเด็กที่สูง การศึกษา และความไม่แน่นอนของการจ้างงาน บวกกับเศรษฐกิจจีนที่ช้าลงทำให้ชาวจีนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ต้องการแต่งงานและเริ่มชีวิตครอบครัว นักประชากรศาสตร์จีนชี้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการกีดกันทางเพศ และความคาดหวังตามวัฒนธรรมจีนที่ต้องการให้ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลครอบครัวรวมกันทั้งหมดเป็นตัวแปรต่ออัตราการเกิดที่ลดลง
จีนไม่ใช่ประเทศเดียวที่เกิดปัญหาวิกฤตทางประชากรศาสตร์ เพราะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ต่างกำลังประสบปัญหาประชากรลดโดยมีปัจจัยที่คล้ายคลึงกันรวมไปถึงการจำกัดการเข้าเมือง