สื่อผู้ดีแฉ “เตหะราน” ตั้งเงื่อนไขเด็ดจะลงนามข้อตกลงยุติสงครามต่อเมื่อ “สหรัฐฯ” ยอมปล่อยทรัพย์สินโดนแช่แข็ง 24 พันล้านดอลลาร์

เอเจนซีส์ - เตหะรานตั้งเงื่อนไขใหญ่ไม่มีความประสงค์จะเดินหน้าข้อตกลงใดๆจนกว่าจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินอิหร่านโดนแช่แข็งจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯราวครึ่งหนึ่งคิดเป็น 12 พันล้านดอลลาร์จากจำนวนทั้งหมด 24 พันล้านดอลลาร์เมื่อมีการประกาศบันทึกความเข้าใจ MOU ออกมา ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะต้องถูกปล่อยออกมาภายใน 60 วันหลังจากนั้น
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(27 พ.ค)ว่า “ข้อเรียกร้องของเราในการปล่อยทรัพย์สินที่โดนแช่แข็งไว้ออกมาไม่ใช้ในอนาคต แต่ต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้” หนึ่งในเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ใกล้ชิดกับข้อตกลงเปิดเผย
และเสริมว่า “ไม่มีการเจรจาใดสามารถเป็นไปได้หากปราศจากการจ่ายเงินทุนของอิหร่านที่โดนปิดกั้นไว้”
ทรัพย์สินแช่แข็งที่อิหร่านต้องการให้ปล่อยออกมารวมไปถึงรายได้จากการขายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ถูกแช่แข็งไว้ตามธนาคารต่างประเทศในช่วงเวลาหลายปีของการคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ
ทรัพย์สินที่โดนแช่แข็งของอิหร่านส่วนใหญ่อยู่ในรูป 'เงินสด' แต่ยังรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งเช่นกันมีมูลค่ากว่า 100 พันล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ทรัพย์สินอิหร่านที่โดนแช่แข็งส่วนใหญ่อยู่ที่ เกาหลีใต้ กาตาร์ อิรัก ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก บาห์เรน ตุรกี และเยอรมัน อิหร่านได้เงินแต่ทว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับประเทศได้เนื่องมาจากข้อจำกัดด้านการเงินระหว่างประเทศทำให้การเคลื่อนย้ายผิดกฎหมายภายใต้คำประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า การที่จะปล่อยออกมา สหรัฐฯต้องสั่งเว้นการคว่ำบาตรและให้หลักประกันความร่วมมือจากรัฐบาลต่างชาติและสร้างกลไกลเพื่อเป็นหลักประกันว่าเตหะรานจะไม่นำเงินที่ได้จากทรัพย์สินที่โดนแช่แข็งเพื่อกลับมาบูรณะโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านหรือให้เงินอุดหนุนกลุ่มฝักฝ่ายที่เตหะรานสนับสนุน
แหล่งข่าวจากอ่าวเปอร์เซียที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเปิดเผยกับเดลีเทเลกราฟว่า ฝ่ายต่างๆกำลังหารือถึงกลไกที่ซับซ้อนเพื่อหยุดเงินที่จะเข้าสู่รัฐบาลเตหะรานโดยตรง
อย่างไรก็ตาม การโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกแช่แข็งก่อนที่อิหร่านจะลงนามในข้อตกลงเพื่อหยุดโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองอย่างถาวรนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อยากสำหรับฐานการเมืองของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
พันธมิตรของทรัมป์ต่างมองการเคลื่อนไหวยอมที่อิหร่านจะได้ทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งจากการคว่ำบาตรเป็นเสมือนการตบรางวัลให้กับเตหะราน ที่ปัจจุบันเตหะรานกำลังขู่กรรโชกทรัพย์คนทั้งโลกด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซและเกือบทำให้ทั้งโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทันที
“มันเป็นข้อตกลงที่เขาไม่สามารถทำได้” แหล่งข่าวใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกับเดลีเทเลกราฟ
แต่แหล่งข่าวสาย MAGA กลับเห็นต่างและคิดว่าผู้นำสหรัฐฯสมควรเดินหน้า แสดงให้เห็นถึงการไม่พอใจเพิ่มขึ้นต่อสงครามอิหร่านที่ทรัมป์ประกาศจะทำให้ยุติลง
สื่ออังกฤษรายงานว่า ทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งกลายเป็นประเด็นหลักในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อนาน 40 วัน
ทั้งนี้กาตาร์ที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยมีรายงานว่ามีความก้าวหน้าทางด้านกลไกทางเทคนิกเพื่อปล่อยทรัพย์สินที่โดนแช่แข็งของอิหร่าน แต่ทว่าผู้แทนเจรจาเตหะรานพิจารณาว่ายังไม่มีสิ่งใดท้ายที่สุดจนกว่าเงินจะถูกโอนแล้ว
ด้านจอห์น โบลตัน (John Bolton) อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในสมัยแรกให้สัมภาษณ์กับ CNN ของสหรัฐฯว่า ดูเหมือนทรัมป์ต้องการอย่างหนักที่จะทำให้มีการบรรลุข้อตกลง
และทำให้ชี้ไปว่า บางทีทรัมป์อาจมีความต้องการที่จะยอมอ่อนข้อมากกว่าแถลงการณ์ที่ออกมาต่อสาธารณะของเขา