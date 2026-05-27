สบช่องรวย! SpaceX บีบ 'เพนตากอน' จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแพงขึ้นเพื่อส่ง 'โดรนพลีชีพ' โจมตีอิหร่าน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) ว่า บริษัท SpaceX ของ อีลอน มัสก์ กดดันกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้จ่ายค่าบริการที่สูงขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อดาวเทียม Starlink ซึ่งโดรนพลีชีพของสหรัฐฯ จำเป็นต้องใช้ในสงครามอิหร่าน
รายงานระบุว่า ข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระบบโจมตีทางอากาศไร้คนขับราคาประหยัด (LUCAS) ซึ่งเป็นอาวุธโจมตีแบบลอยตัวราคาถูกที่กองทัพสหรัฐฯ ใช้ รอยเตอร์รายงานว่า ทาง SpaceX อ้างว่ากองทัพจ่ายค่าเชื่อมต่อแค่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์ต่อเทอร์มินัล ทั้งๆ ที่ใช้บริการในระดับสูงกว่า ซึ่งจะมีราคา 25,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
ในเดือน มี.ค. มัสก์ ได้โพสต์บน X ว่า การใช้ Starlink ในระบบอาวุธเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท พร้อมเสริมว่าผู้ใช้งานทางทหารควรใช้ Starshield แทน ซึ่งเป็นเครือข่ายแยกต่างหากที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานของรัฐบาล
ในทางปฏิบัติ ระบบทั้งสองยังคงเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดย Starshield อาศัยเครือข่าย Starlink ที่กว้างขวางกว่า ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมโคจรต่ำประมาณ 10,000 ดวง ตามรายงานของรอยเตอร์
แม้ว่าเพนตากอนจะปฏิเสธว่าไม่ได้ละเมิดข้อตกลงกับ SpaceX แต่รอยเตอร์รายงานว่าผู้บริหารของบริษัทได้กดดันเจ้าหน้าที่ให้จ่ายค่าบริการในอัตราที่สูงขึ้นในภายหลัง เพนตากอนจึงตกลงในที่สุด โดยเพิ่มราคาสำหรับโดรน LUCAS แต่ละลำเกือบสองเท่าจากราคาเดิม 30,000 ดอลลาร์
เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ขณะนี้กองทัพกำลังมองหาผู้ให้บริการเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม ไม่มีคู่แข่งรายใดที่สามารถเสนออะไรที่ใกล้เคียงกับ SpaceX ในด้านขนาดหรือขีดความสามารถได้ คู่แข่งอย่าง OneWeb และ Project Kuiper ของ Amazon ยังมีขนาดเล็กกว่ามากหรือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
เคลย์ตัน สวูป นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า SpaceX “มีอำนาจเหนือรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างแน่นอน”
เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมบางคน รวมถึงรองปลัดกระทรวงกลาโหม สตีฟ ไฟน์เบิร์ก เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับอำนาจต่อรองที่ SpaceX มีต่อปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมกำลังพิจารณาซื้อการสมัครใช้งาน Starshield เพิ่มอีกกว่า 3,500 รายการ ในข้อตกลงที่อาจสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับ SpaceX ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ที่วางแผนไว้ในเดือนหน้า
ที่มา: RT