โซลมีหนาว! เกาหลีเหนือโวทดสอบขีปนาวุธร่อนนำวิถีด้วย 'เอไอ' เตรียมส่งประชิดชายแดนเกาหลีใต้

สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพุธ (27 พ.ค.) ว่า เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธทางยุทธวิธี จรวดปืนใหญ่ และขีปนาวุธร่อนนำวิถีด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาสำหรับสงครามสมัยใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำ คิม จองอึน
หลังจากพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์แล้ว เกาหลีเหนือได้ยกระดับคลังอาวุธทางยุทธวิธีและอาวุธทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้คำมั่นว่าจะนำไปประจำการใกล้ชายแดนเกาหลีใต้
KCNA ระบุว่า การทดสอบดังกล่าวมุ่งประเมินอำนาจของ "หัวรบภารกิจพิเศษ" บนขีปนาวุธทางยุทธวิธี ความน่าเชื่อถือของจรวดปืนใหญ่หลายลำกล้องพิสัยไกล และความแม่นยำของขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีนำวิถีด้วย AI
ผู้นำ คิม กล่าวว่า ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า อาวุธและระบบยิงอัตโนมัติได้รับการยกระดับให้ "เหมาะสมกับเงื่อนไขของสงครามสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ" และยังยืนยันความพร้อมรบของขีปนาวุธร่อนซึ่งจะถูกนำไปประจำการในหน่วยปืนใหญ่ใกล้ชายแดนติดกับเกาหลีใต้ ซึ่งมีการติดตั้งระบบนำทางที่แม่นยำ และระบบควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ 100 กิโลเมตร
พื้นที่ใจกลางกรุงโซลของเกาหลีใต้อยู่ห่างจากเขตปลอดทหารชายแดนกับเกาหลีเหนือไม่เกิน 100 กิโลเมตร และปัจจุบันเกาหลีเหนือเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็น "ศัตรูหลัก" และปฏิเสธนโยบายการรวมชาติในอนาคต
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ระบบนำทางขั้นสุดท้ายของขีปนาวุธร่อนที่รายงานมานั้น ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือกล่าวถึงการนำ AI มาใช้ในขีปนาวุธอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุและล็อกเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
"มันเกี่ยวกับการใช้ AI ในการจดจำเป้าหมายและนำทางขีปนาวุธ" ยาง อุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจากสถาบันวิจัยนโยบายอาซาน กล่าว
เกาหลีเหนือเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ได้ใช้เทคโนโลยี AI ในโดรนของตนแล้ว
ฮง มิน จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลี กล่าวว่า ข้อกล่าวอ้างของเกาหลีเหนืออาจเกี่ยวข้องกับระบบนำทางดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุง ผสานกับเทคโนโลยีการจดจำเป้าหมายอัตโนมัติ แม้ว่าระดับความซับซ้อนนั้นจะยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้จากรายงานฉบับนี้
เกาหลีเหนือได้จัดหาขีปนาวุธและจรวดปืนใหญ่ให้กับรัสเซียตั้งแต่ปลายปี 2023 ซึ่งมอสโกนำไปใช้ในสงครามกับยูเครน เชื่อกันว่าการใช้อาวุธเหล่านั้นทำให้เปียงยางได้รับข้อมูลจากสนามรบจริงที่มีค่าสำหรับพัฒนาคลังแสงของตน
ที่มา: รอยเตอร์