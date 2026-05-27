สื่อนอกเผย 'ซัมซุง' ทุ่ม $1,500 ล้าน ตั้งโรงงานทดสอบชิปใน 'เวียดนาม'

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) วางแผนที่จะทุ่มเงินลงทุน 39 ล้านล้านดอง หรือราวๆ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 48,000 ล้านบาท) ในเวียดนาม เพื่อสร้างโรงงานทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ ตามข้อมูลจากเอกสารข้อเสนอ ซึ่งการขยายธุรกิจครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลกที่เกิดจากความต้องการเอไอที่เพิ่มสูงขึ้น
โรงงานแห่งใหม่นี้ซึ่งเริ่มก่อสร้างแล้วในนิคมอุตสาหกรรมห่างจากกรุงฮานอยไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน พ.ย. ปี 2027 ตามเอกสารที่ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นในเดือนเม.ย. และผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้เห็น
นี่จะเป็นโรงงานทดสอบชิปแห่งแรกของซัมซุงในเวียดนาม
ความต้องการชิปหน่วยความจำที่แข็งแกร่งจากบรรดาผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลเอไอส่งผลให้อุปทานขาดแคลนอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และรถยนต์
ตามข้อมูลในเอกสาร โรงงานแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม (legacy chips) ซึ่งแม้จะมีความสำคัญน้อยกว่าในห่วงโซ่อุปทานเอไอ แต่ชิปความจำรุ่นที่ใช้งานกันมานานแล้วก็ขาดแคลนอย่างรุนแรงเช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ต่างทุ่มเทกำลังการผลิตให้กับชิปเอไอ
ตามข้อเสนอที่ส่งเพื่อขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ใหม่ โรงงานแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิตต่อปี 153,300 ล้านกิกะบิต (Gb) สำหรับชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแรม (DRAM) และอีก 255,600 ล้าน Gb สำหรับชิปหน่วยความจำ NAND
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดการลงทุนของซัมซุงในโครงการนี้ รวมถึงกำลังการผลิต และระยะเวลาในการผลิต ยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อน และทางซัมซุงยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดไทเหงียนซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ยังไม่ได้ตอบคำถามสื่อเช่นกัน
เอกสารระบุว่า การลงทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากทางการเวียดนามในเดือน ม.ค. และซัมซุงตั้งใจที่จะนำกำไรจากโครงการนี้ "หากมี" กลับมาลงทุนใหม่ สูงถึงประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโรงงานแห่งที่ 2 ที่อาจเกิดขึ้น
ยังไม่ชัดเจนว่า โรงงานดังกล่าวได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดแล้วหรือไม่ หรือการเจรจากับทางการยังคงดำเนินอยู่ บริษัทต่างๆ ในเวียดนามมักเริ่มงานก่อสร้างเบื้องต้นไปก่อน ในระหว่างที่รอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
แหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัว กล่าวว่า วิศวกรและพนักงานของซัมซุงกว่า 200 คนได้ทำงานในพื้นที่โครงการแล้วอย่างน้อยตั้งแต่เดือน เม.ย.
สำหรับโรงงานทดสอบชิปนั้นคือสถานที่ตรวจสอบคุณภาพของไมโครชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ ก่อนส่งมอบไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการผลิต (Back-end process) เพื่อคัดกรองชิปที่ใช้งานไม่ได้หรือมีข้อบกพร่องออกไป
ที่มา: รอยเตอร์