สู้รบศัตรูกันเอาเอง!สหรัฐฯเล็งลดหนุนเครื่องบินขับไล่-เรือรบแก่นาโต เคืองไม่หายไม่ช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

สหรัฐฯมีความตั้งใจลดการสนับสนุนทางทหารที่มีไว้สำหรับช่วยเหลือบรรดาพันธมิตรยุโรปในนาโต ยามเผชิญกับวิกฤตหนึ่งๆ ในนั้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่ เรือรบและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ตามรายงานของ Spiegel สื่อมวลชนเยอรมนีในวันอังคาร(26พ.ค.) ท่ามกลางความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆระหว่าง 2 ฝ่าย ในหลายประเด็น ในนั้นรวมถึงกรณีไม่ช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
พันธมิตรนาโตตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และหลายประเทศยุโรปถึงขั้นกังวลว่าวอชิงตันอาจตัดสินใจถอนตัวในท้ายที่สุด
ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โวยวายใส่บรรดาพันธมิตรยุโรป ต่อกรณีไม่ใช้จ่ายอย่างเพียงพอในด้านการทหาร และประกาศจะถอนกำลังพลหลายพันนายออกจากเยอรมนี ขณะที่ความทะเยอทะยานของเขา ที่หวังเข้าควบคุมกรีนแลนด์ ดินแดนโพ้นทะเลของเดนมาร์ก ยิ่งโหมกระพือความตึงเครียดข้ามแอตแลนติก
ทรัมป์ ยังวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรยุโรปอย่างดุเดือด ต่อกรณีที่ไม่ยอมสนับสนุนเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อการเดินเรือ ท่ามกลางสงครามกับอิหร่าน บอกว่าเขาจะพิจารณาถอนอเมริกาออกจากพันธมิตรนาโต และตั้งคำถามว่าวอชิงตันจำเป็นต้องมีหน้าที่เคารพสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอีกหรือไม่
ตามรายงานของ Spiegel ระบุว่าทูตพิเศษรายหนึ่งของ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ บรรยายสรุปให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากบรรดารัฐสมาชิกฟัง เกี่ยวกับแผนการดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ของนาโตในบรัสเซลส์ เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้บอกกับรอยเตอร์ส ว่ารัฐบาลสหรัฐฯมีแผนแจ้งพันธมิตรนาโตในสัปดาห์ที่แล้ว ว่าพวกเขาจะลดขีดความสามารถทางทหารที่จะป้อนแก่พันธมิตรในระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์หนึ่งๆ
รายงานข่าวระบุถึงขั้นว่า สหรัฐฯมีเป้าหมายปรับลดจำนวนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ตามที่เคยรับปากก่อนหน้านี้ลงครึ่งหนึ่ง ส่วนจำนวนเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาจะถูกปรับลดลง 1 ใน3 ตามรายงานของ Spiegel อ้างอิงคำกล่าวของอเล็กซานเดอร์ เวเลซ กรีซ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ ระหว่างการประชุมลับ
นอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐฯมีแผนลดจำนวนเรือพิฆาตที่เตรียมไว้สำหรับนาโตเช่นกัน และอเมริกาไม่มีความตั้งใจมอบเรือดำน้ำใดๆแก่พันธมิตรแห่งนี้อีกแล้ว
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ ยุโรปจะถูกบีบให้จัดสรรโดรนตรวจการณ์ของตนเอง เนื่องจากสหรัฐฯมีแผนลดระดับจัดหาโดรนติดอาวุธป้อนแก่พันธมิตรทหารแห่งนี้ลงอย่างมาก
ทั้งนี้ Spiegel รายงานว่าสหรัฐฯจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ประชุมระดับนายพลของพันธมิตรนาโต ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ขณะที่กระทรวงกลาโหมเยอรมนียังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
โฆษกรายหนึ่งของนาโต บอกกับ Spiegel ว่าแผนการของกองกำลังนาโตนั้น พึ่งพิงสหรัฐฯมากจนเกินไป และด้วยเหตุนี้ ยุโรปและแคนาดา จำเป็นต้องลงทุนในด้านกลาโหมเพิ่มเติม และอาจจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ในด้านความรับผิดชอบทางทหารภายในพันธมิตรแห่งนี้
