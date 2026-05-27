ความหวังของชาติ!สื่อนอกเผยไทย-USเร่งเจรจาซื้อขายก๊าซLNG แทนของกาตาร์ที่เสียหายหนักจากสงคราม

สหรัฐฯและไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาอุปทานก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตโดยอเมริกาในระยะยาว ตามรายงานของรอยเตอร์สอ้างอิงแหล่งข่าว 2 คนในวันอังคาร(26พ.ค.) พร้อมระบุการเจรจามีความเร่งรีบยิ่งขึ้น นับตั้งแต่สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ได้ก่อความเสียหายด้านการผลิตแอลเอ็นจี ในกาตาร์ ชาติผู้ส่งออกรายสำคัญ
รอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่างใกล้ชิดกับการพูดคุย ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม เนื่องจากเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ระบุว่าแก่นกลางของการเจรจาอยู่ที่ข้อตกลงระยะยาวที่มีผลผูกพัน ระหว่าง Venture Global กับ ปตท. บริษัทพลังงานที่ควบคุมโดยภาครัฐของไทย
แหล่งข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดการพูดคุยหารือเกี่ยวกับปริมาณหรือระยะเวลาในสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG ใหม่ใดๆ แต่ปกติแล้วสัญญาลักษณะนี้มักมีระยะเวลา 15 ปีหรือนานกว่านั้น
เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน ตามหลังการเจรจาการค้า ทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ ไทย เผยแพร่ถ้อยแถลงร่วม บอกว่าบรรดาบริษัทของไทยจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางพลังงานของสหรัฐฯ ราวๆ 5,400 ล้านดอลลาร์(1.75 แสนล้านบาท) ต่อไป ในนั้นรวมถึง LNG, น้ำมันดิบและอีเทน
สหรัฐฯและอิสราเอลร่วมกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้เตหะรานโจมตีแก้แค้นเล่นงานโครงสร้างพื้นฐาน LNG ของกาตาร์ ในเมืองราส ลาฟฟาน ที่ก่อความเสียหายแก่ศักยภาพการส่งออก LNG ของประเทศแห่งนี้ ไปราวๆ 17% หรือ 12.8 ล้านเมตริกตัน
กาตาร์ คือผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ขณะที่การซ่อมแซมอาจใช้เวลาราวๆ 3 ถึง 5 ปี จากการเปิดเผยของซีอีโอ กาตาร์เอเนอจีและรัฐมนตรีกิจการพลังงานของประเทศ ที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ส
ตัวแทนด้านสื่อสารมวลชนของ Venture Global ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่ ปตท. ก็ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
รอยเตอร์สระบุว่า ไทย ชาติผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังมองหาช่องทางในการกระจายแหล่งจัดหา ขณะที่ก๊าซ LNG ค่อยๆเข้ามาแทนที่ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า ในเดือนมกราคม Engie บริษัทไฟฟ้ายักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส ลงนามในข้อตกลง 15 ปี ในการจัดหา LNG ป้อนแก่โรงไฟฟ้าต่างๆ ที่มี Gulf Development บริษัทของไทยเป็นเจ้าของ
Cheniere Energy ผู้ส่งออกก๊าซ LNG ของสหรัฐฯ รายงานเมื่อเดือนมีนาคม บรรดาผู้บริโภคในเอเชีย ต่างร้องขอซื้อก๊าซ LNG เพิ่ม อันเนื่องจากผลกระทบจากสงคราม
เมื่อปีที่แล้ว ปตท.เพิ่งลงนามในข้อตกลงซื้อ LNG ในปริมาณ 2 ล้านเมตริกตันต่อปี จากโครงการ Alaska LNG ของ Glenfarne บริษัทผู้ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระดับโลกจากสหรัฐฯ เป็นเวลา 20 ปี จากการเปิดเผยของ Glenfarne
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการนี้ ซึ่งจำเป็นต้องวางท่อลำเลียงเป็นระยะทาง 1,300 กิโลเมตร นำก๊าซทางจากเหนือของอะแลสกา ป้อนสู่บรรดาลูกค้าในเอเชีย
(ที่มา:รอยเตอร์ส)