โดนเข้าให้แล้ว!เรือบรรทุกน้ำมันเกิดเหตุระเบิดปริศนา ไม่นานหลังUSโจมตีอิหร่านรอบใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ในวันอังคาร(26พ.ค.) เปิดเผยได้รับแจ้งว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเกิดระบิดจากภายนอก บริเวณด้านซ้ายของเรือ ใกล้กับระดับพื้นผิวน้ำ นอกชายฝั่งกรุงมัสกัต เมืองหลวงของโอมาน ห่างออกไปราว 60 ไมล์ทะเล(ประมาณ 111 กิโลเมตร)
UKMTO ระบุว่าเรือลำดังกล่าวที่ชื่อ Olympic Life และบรรดาลูกเรือปลอดภัย แม้เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ได้แจ้งว่ามี น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเครื่องยนต์เรือรั่วไหลลงสู่ทะเลบางส่วน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่ทราบต้นตอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในคำแถลงดังกล่าวไม่ได้พาดพิงถึงกลุ่มใดหรือตัวละครระดับรัฐใด และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเหตุระเบิดมีต้นตอจากโดรน, ทุ่นระเบิด, จรวด หรือรูปแบบอื่นของการโจมตี ใช่หรือไม่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังสหรัฐฯแถลงโจมตีรอบใหม่ เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งขีปนาวุธและบรรดาเรือของเตหราน ทางใต้ของอิหร่าน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ แม้อยู่ระหว่างการเจรจาในโดฮา โดยมีเป้าหมายบรรลุข้อตกลงในระดับภูมิภาคในวงกว้าง
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับเมืองบันดาร์ อับบาส ตามหลังการโจมตีของสหรัฐฯ ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวหาวอชิงตัน กำลังบ่อนทำลายความพยายามทางการทูตผ่านการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร และยกระดับการประจำการของกองทัพเรือใกล้น่านน้ำของอิหร่าน
UKMTO ออกคำแนะนำให้เรือต่างๆที่ปฏิบัติการในพื้นที่ "สัญจรด้วยความระมัดระวัง" และรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยใดๆแก่หน่วยงานทางทะเล
น่านน้ำรอบๆโอมานและช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านเส้นทางนี้ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ข้อมูลติดตามการเดินเรือ MarineTraffic พบว่าเรือ Olympic Life ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากและมีกรีซเป็นเจ้าของ กำลังล่องผ่านมัสกัต ตอนราวๆ 7.00จีเอ็มที(ตรงกับเมืองไทย 14.00น.) มุ่งหน้าออกจากอ่าวโอมาน อย่างไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ระหว่างขนส่งสินค้าใดๆ
Springfield Shipping บริษัทผู้วางแผนและบริหารจัดการเรือลำนี้ เผยว่าเรือถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งใส่ ตอนเวลา 9.20 จีเอ็มที(ตนงกับเมืองไทย 16.20น.) แต่ยังคงทรงตัวอยู่ได้และสามารถปฏิบัติการต่อไปได้
"จากการประเมินเบื้องต้นบ่งชี้ว่าถังเชื้อเพลิงของเรือถังหนึ่งได้รับความเสียหาย มีรายงานว่าพบคราบน้ำมันบนผิวน้ำหลังเกิดเหตุ" ถ้อยแถลงระบุ พร้อมบอกต่อว่านับตั้งแต่นั้น สามารถควบคุมการรั่วไหลได้แล้ว
