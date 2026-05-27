ระทึก!ถังสารเคมีระเบิดแบบยุบตัวในสหรัฐฯ บาดเจ็บและตายหลายราย

ถังสารเคมีแห่งหนึ่งเกิดระเบิดและยุบตัว ที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ของบริษัทนิปปอน ดีนาเวฟ ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร(26พ.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่
กรมดับเพลิงลองวิวระบุในถ้อยแถลงร่วมกับนิปปอนและสำนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายคาวลิทซ์เคาน์ตี ระบุว่าทีมตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินยังอยู่ ณ จุดเกิดเหตุ ในคาวลิทซ์เคาน์ตี เมืองลองวิวว ห่างจากเมืองปอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน ไปทางเหนือราว 72 กิโลเมตร
ในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น มีหลายคนได้รับบาดเจ็บแผลไหม้จากสารเคมี และอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุระบิดนั้น ไม่ได้ก่อภัยคุกคามโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบ
ถ้อยแถลงระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ "สามารถยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนในเหตุการณ์นี้ เช่นเดียวกับผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย" อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงไม่ได้ให้ตัวเลขใดๆ
สกอตต์ โกลสเตน หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยคาวลิทซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมตอบสนองเร็ว เปิดเผยว่ามีคนงานอย่างน้อย 9 คนและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 ราย ถูกพาตัวจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลต่างๆ และเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตได้
ศูนย์การแพทย์พีชเฮลท์ เซนต์ จอห์น ในลองวิว เปิดเผยกับเอบีซีนิวส์ ว่าพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 9 รายในเหตุการณ์นี้ หนึ่งในนั้นเสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คนมีอาการปานกลางและมี 2 คนที่ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น
ในถ้อยแถลงร่วมระบุว่าถังใบนี้บรรจุแอลกอฮอล์ขาว สารละลายเคมีที่ประกอบด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ ที่ใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ โดยมันเกิดระเบิดและยุบตัว ตอน 7.15น. ตามเวลาท้องถิ่น(ตรงกับเมืองไทย 21.15น.) ขณะที่ โกลสเตน เสริมว่าถังใบนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์ขาวทั้งสิ้น 60% ของความจุทั้งหมด 80,000 แกลลอน
ขณะเดียวกันในเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่กำลังสังเกตการณ์ถังอุตสาหกรรมใบหนึ่ง ที่บรรจุเมทิลเมทาคริเลตซึ่งติดไฟได้ง่าย ต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป อย่างไรก็ตามกรณีเลวร้ายสุด ในความเป็นไปได้ของเหตุระเบิด ณ โรงงานของบริษัท GKN Aerospace ในเมืองการ์เดนโกรฟ ถูกตัดทิ้งไปแล้วในวันจันทร์(25พ.ค.) หลังรอยร้าวช่วยคลายแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นบางส่วน
(ที่มา:รอยเตอร์ส)