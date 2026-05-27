น้ำมันเบรนท์พุ่ง$3.5-ทองลง หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน หลังอเมริกาโจมตีอิหร่าน

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นราว 4% ในวันอังคาร(26พ.ค.) หลังสหรัฐฯปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน ซึ่งกัดเซาะความหวังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์ดังกล่าวฉุดทองคำปรับลด ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ได้แรงหยุงจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 2.71 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 3.44 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯพูดในหลายโอกาส ว่าพวกเขาใกล้ได้ช้อตกลงกับอิหร่าน ในการยุติความขัดแย้ง แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆที่เกินกว่าการหยุดยิงชั่วคราว ซึ่งลดการโจมตีลงเหลือในระดับต่ำ
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(26พ.ค.) อิหร่านประณามสหรัฐฯว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หลังอเมริกาทำการโจมตีในสิ่งที่อ้างว่าเป็นการโจมตีป้องกันตนเองทางใต้ของอิหร่าน แม้ขณะเดียวกัน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ พยายามกลบกระแสความกังวล บอกว่าการเจรจาข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง "อาจใช้เวลาอีกไม่กี่วัน"
ด้านราคาทองคำขยับลงกว่า 1% ในวันอังคาร(26พ.ค.) จากแรงกดดันความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปในปีนี้ ในขณะที่การโจมตีทางทหารรอบใหม่ของอเมริกาที่เล่นงานอิหร่าน กัดเซาะความหวังสำหรับข้อตกลงสันติภาพ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 0.20 % อยู่ที่ 4,513.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(26พ.ค.) โดยเอสแอนด์พี500และแนสแดค แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยดับความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาในตะวันออกกลาง
ดาวโจนส์ ลดลง 294.04 จุด (0.58 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,579.70 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 27.75 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,473.47 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 50.87 จุด (0.19 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,343.97 จุด
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งดีดตัวขึ้นจากความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นแกนนำในการปรับขึ้นของวอลล์สตรีท โดยที่หุ้นของบริษัทไมครอน พุ่งขึ้นถึง 19% ทำให้มูลค่าการตลาดแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก หลังจากยูบีเอสปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นของไมครอน จาก 535 ดอลลาร์ เป็น 1,625 ดอลลาร์
นอกจากนี้แล้วรายงานผลประกอบการที่สดใสของหลายบริษัท และความเชื่อมั่นที่ฟื้นคืนมาในการธุรกิจเอไอ เป็นตัวขับเคลื่อนให้แนสแดคและเอสแอนด์พี 500 ยังปิดในแดนบวก แม้ขณะเดียวกันยังมีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งอิหร่านอยู่ก็ตาม
(ที่มา:รอยเตอร์)