เอาเข้าแล้ว! IRGC เอาคืนเปิดฉากโจมตีเครื่องบินสเตลท์อเมริกัน F-35 พร้อมสอยตกโดรนรีปเปอร์ MQ-9 “มอจตาบา” เตือนดุ จะไม่มีที่ปลอดภัยในตะวันออกกลางเหลือให้อเมริกาอีกต่อไป

เอเจนซีส์ - กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ของอิหร่านแถลงวันอังคาร(26 พ.ค)ว่า ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐฯที่ยิงถล่มเรืออิหร่านด้วยการโจมตีเครื่องบินล่องหนสหรัฐฯ F-35 และยิงตกโดรนรีปเปอร์ MQ-9 ด้านผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน มอจตาบา คาเมเนอี ที่ยังหลบอยู่ในที่ซ่อนล่าสุดออกมาเตือนไปยังทรัมป์ว่า ไม่มีที่ปลอดภัยในตะวันออกกลางสำหรับสหรัฐฯอีกต่อไป
เอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันนี้(26 พ.ค)ว่า กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ออกแถลงการณ์ในวันอังคาร(26) อ้างว่า เตหะรานขอใช้ความชอบธรรมและนิยามของสิทธิเพื่อตอบโต้ต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มาจากสหรัฐฯ
ในแถลงการณ์ยังกล่าวต่อว่า หน่วยทางอากาศของตนประสบความสำเร็จสามารถยิงตกโดรนรีปเปอร์ MQ-9 และยิงโจมตีเครื่องบินล่องหนสหรัฐฯ F-35 ที่ล่วงล้ำน่านฟ้าอิหร่านเข้ามา อ้างอิงจากการรายงานของสื่อทางการเตหะราน
เอ็กซเพรสรายงานว่า IRGC อ้างว่าประสบความสำเร็จทำให้เครื่องบินสเตลท์เจน 5 ของสหรัฐฯที่มีความไฮเทคมากที่สุดในโลกต้องยอมออกไปจากน่านฟ้า พร้อมกับยังยิงโจมตีโดรนสอดแนมสหรัฐฯ RQ4
เป็นการออกแถลงการณ์ของฝ่ายเตหะรานตามหลังสหรัฐฯเปิดปฎิบัติการโจมตีทางใต้ของอิหร่านในข้ามคืนที่ผ่านมา โดยฝ่ายสหรัฐฯอ้างว่าทำไปเพื่อ “ป้องกันตัว”
ด้าน ทิม ฮอว์กินส์ (Tim Hawkins) โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM กล่าวต่อสื่อมวลชนในค่ำวันจันทร์(25)ว่า “กองกำลังสหรัฐฯเปิดปฎิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองทางใต้ของอิหร่านวันนี้เพื่อปกป้องกำละงพลของพวกเราจากภัยคุกคามโดยกองกำลังอิหร่าน”
และเสริมว่า “เป้าหมายรวมถึงการโจมตีไซต์ฐานยิงมิสไซล์และเรืออิหร่านที่พยายามจะวางทุ่นระเบิดสนาม”
แถลงการณ์ย้ำว่า “กองบัญชาการกลางสหรัฐฯจะยังคงปกป้องกองกำลังของพวกเราในขณะที่ใช้ความอดกลั้นระหว่าง
ข้อตกลงหยุดยิงที่ยังคงเดินหน้า”
ด้านผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านที่รอดชีวิตจากการโดนโจมตีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ มอจตาบา คาเมเนอี ล่าสุดในวันนี้(26) ตามการรายงานของฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯ ออกมาข่มขู่ว่า ฐานทัพอเมริกันในตะวันออกกลางไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป
เป็นการส่งสารออกมาเตือนในการเริ่มต้นของเทศกาลแสวงบุญฮัจของศาสนาอิสลาม
“เข็มนาฬิกาจะไม่เดินย้อน และประเทศต่างๆและดินแดนในภูมิภาคจะไม่ยอมเป็นโล่ให้กับฐานทัพอเมริกัน”
และเขาเสริมว่า “อเมริกาที่นอกเหนือจากการไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับความก้าวร้าวและฐานทัพต่างๆในภูมิภาคนั้นกำลังถอยห่างจากสถานะในอดีตของตัวเองวันแล้ววันเล่า” คาเมเนอีกล่าวในวันอังคาร(26)
NDTV ของอินเดียรายงานว่า ข่าวกรองลับของสหรัฐฯเปิดเผยว่า บุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี นั้นยังคงบาดเจ็บและหลบซ่อนอยู่ในเซฟเฮาส์ที่ไม่เปิดเผยและไม่ยอมติดต่อแม้กับเจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงด้วยความวิตกว่าอาจโดนลอบสังหาร
มอจตาบามีรายงานว่า เขาใช้เครือข่ายการสื่อสารที่ซับซ้อนในการติดต่อกับโลกภายนอก โดยข่าวกรองลับสหรัฐฯชี้ว่า ผลจากความซับซ้อนส่งผลทำให้การเจรจาสันติภาพอิหร่านกับสหรัฐฯเกิดความล่าช้า โดยกว่าที่สารจากวอชิงตันจะเดินทางไปจนถึงผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่นั้นก็ล่าช้าไปมากแล้วทำให้อเมริกาได้รับคำตอบจากอิหร่านช้ามากโดยใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะนำคำตอบไปถึงมือนักการทูตส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเจรจาข้อตกลง