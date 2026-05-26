รถไฟชนรถมินิบัสรับส่งนักเรียนในเบลเยียม เสียชีวิต 4 ราย

รองนายกรัฐมนตรีของเบลเยียม เปิดเผยว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถมินิบัสรับส่งนักเรียนในวันอังคาร (26 พ.ค.) ที่ภาคเหนือของเบลเยียม ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนั้นเป็นเด็ก 2 ราย
แม็กซิม เปรโวต์ รองนายกรัฐมนตรีของเบลเยียม โพสต์ข้อความบน X เอาไว้ว่า "เกิดอุบัติเหตุชนกันอย่างน่าเศร้า ระหว่างรถไฟกับรถมินิบัสรับส่งนักเรียน ในเมืองบูกเกนฮูท เมื่อเช้านี้ มีผู้เสียชีวิต 4 คน รวมทั้งเด็ก 2 คน"
ด้านนายกรัฐมนตรี บาร์ต เดอ เวเวอร์ โพสต์ข้อความว่า "ผมรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับอุบัติเหตุอันน่าสยดสยองนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ประสบภัย"
ภาพจากที่เกิดเหตุในภูมิภาคฟลานเดอร์ส แสดงให้เห็นรถมินิบัสรับส่งนักเรียนที่เสียหายอย่างหนัก นอนตะแคงอยู่บนถนนข้างรางรถไฟ โดยมีเต็นท์ตั้งอยู่รอบๆ ส่วนรถไฟโดยสารยังคงจอดนิ่งอยู่บนราง
โฆษกตำรวจ อัน เบอร์เกอร์ บอกกับสื่อเบลเยียมว่า ตอนเกิดเหตุ มีเด็ก 7 คน ผู้ดูแลกับคนขับ อยู่บนรถมินิบัสรับส่งนักเรียนคันนั้น และไม่มีใครบนรถไฟได้รับบาดเจ็บ
“แรงกระแทกนั้นรุนแรงมาก” เฟรเดอริก ซาเคร โฆษกของหน่วยงานรถไฟอินฟราเบลของเบลเยียม กล่าวกับเอเอฟพี โดยเสริมว่ารถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
“รถมินิบัสกระเด็นไปไกลประมาณ 15 เมตร แล้วกระแทกกับเสาโลหะ” เขากล่าว
สื่อเบลเยียมรายงานว่า นักเรียนบนรถมาจากโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เบอร์นาร์ด ควินติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียม แสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุอันน่าเศร้านี้ โดยเขียนบน X ว่า “ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบภัยและครอบครัวของพวกเขา”
อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกับนักการเมืองคนอื่นๆ โดยกล่าวว่าเธอ "เสียใจอย่างสุดซึ้ง" ต่ออุบัติเหตุครั้งนี้
"ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่รักของผู้เสียชีวิต" เธอโพสต์ข้อความออนไลน์
"วันนี้ ยุโรปร่วมไว้อาลัยแก่เบลเยียม"
ที่มา เอเอฟพี