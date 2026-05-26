สะพานลอยเกาหลีใต้ถล่ม ขณะตรวจสอบความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดับ 3

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เทศบาล ระบุว่า ส่วนหนึ่งของสะพานลอยที่กำลังรื้อถอนในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ถล่มลงมาในวันอังคาร (26 พ.ค.) ทำให้ผู้ที่กำลังทำการตรวจสอบความปลอดภัยเสียชีวิต 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 3 คน
ภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ ขณะที่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างพังถล่มลงมาบนถนนด้านล่าง ใกล้กับทางข้ามรถไฟในใจกลางกรุงโซล
เจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงโซลกล่าวว่า คนงานตรวจพบสัญญาณความไม่มั่นคงของโครงสร้างในช่วงกลางคืน จึงระงับการรื้อถอนในช่วงเช้าวันอังคารเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า โครงสร้างส่วนดังกล่าวถล่มลงมาในช่วงบ่ายวันอังคาร ขณะที่ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยกำลังอยู่ภายในโครงสร้าง
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมโยธาธิการเทศบาล และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่กำลังทำการตรวจสอบ
สะพานลอยดังกล่าวสร้างขึ้นในปี 1966 และกำลังถูกรื้อถอนเนื่องจากความบกพร่องด้านความปลอดภัยในโครงสร้างที่เก่าแก่
ที่มา รอยเตอร์