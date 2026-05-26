“ส.สเยอรมัน” บุกเยือนไต้หวันหลัง “จีน” ส่งเรือกว่าร้อยลำกดดันปรากฎตัวตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออก - ฟิลิปปินส์

เอเจนซีส์/รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – สมาชิกรัฐสภาเยอรมัน 5 คนบินเข้าไต้หวันวานนี้(25 พ.ค)เพื่อแสดงการสนับสนุนไต้หวัน ตามหลัง ปักกิ่งจัดชุดใหญ่ส่งเรือรบกว่าร้อยลำปรากฎตัวตั้งแต่ทะเลจีนใต้ ไต้หวัน ทะเลจีนตะวันออก และฟิลิปปินส์ เพื่อกดดันหลังการประชุมซัมมิตทรัมป์-สี
ไต้หวันนิวส์รายงานวันนี้(26 พ.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันวานนี้(25) ต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาเยอรมันจำนวน 5 คนที่เดินทางมาเพื่อโปรโมทความร่วมมือระหว่างกัน
รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน ลิน เจี่ย-ลุง (Lin Chia-lung) แถลงว่า ทั้งไต้หวันและเยอรมันต่างเป็นพันธมิตรที่มีจิตใจเดียวกันและไทเปสามารถช่วยยุโรปเพิ่มความเข้มแข็งทางความมั่นคงและสร้างอุตสาหกรรมให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้
ทั้งนี้ผู้นำคณะส.สเยอรมัน 5 คนคือ ทิลล์ ชเตฟเฟน (Till Steffen) สมาชิกพรรคกรีนกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกันในด้านเทคโนโลยีสำคัญนั้นเติบโตและอีกทั้งการลงทุนของ TSMC ในเดรสเดน (Dresden) จะช่วยทำให้ห่วงโซ่อุปทาน(supply chains)ทางประชาธิปไตยระหว่างไต้หวันและยุโรปเข้มแข็ง
ผู้นำคณะส.สเยอรมันพรรคกรีนเปิดเผยว่า นี่ถือเป็นการเยือนไต้หวันครั้งที่ 6 ในรอบไม่กี่ปีและถือเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยกระทรวงต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า กลุ่มเพื่อนไต้หวันเป็นหนึ่งในกลุ่มสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในรัฐสภาเยอรมัน
ชเตฟเฟนกล่าวต่อว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน-เยอรมันไม่สมควรที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแทรกแซงของจีน และเสริมว่า สมาชิกรัฐสภาเยอรมันจะทำงานเพื่อทำหยั่งรากลึกในความเป็นมิตรและความร่วมมือระหว่างกัน
ขณะที่ประธานาธิบดีไต้หวัน ไล่ ชิงเต๋อ ออกแถลงการณ์ในวันอังคาร(26) ผ่านแพลตฟอร์ม X โดยมีใจความว่า
"มีความรู้สึกยินดีที่ได้พบประธาน ทิลล์ ชเตฟเฟนและสมาชิกองกลุ่มเพื่อนรัฐสภาเยอรมัน-ไต้หวัน และจากการที่ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมไต้หวัน-เยอรมันยังคงเติบโต พวกเราจะยังทำให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็งต่อไปทางด้านการค้า ความมั่นคงทางไซเบอร์และความยืดหยุ่นทางสังคมเพื่อเสริมสร้างอนาคตที่มั่งคั่งมากขึ้น"
ทั้งนี้ก่อนหน้าในช่วงดึกวันจันทร์(25) อ้างอิงการรายงานจากรอยเตอร์ กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่า ตรวจพบเครื่องบินจีนจำนวน 21 ลำรวม เครื่องบินขับไล่ J-16 และโดรนกำลังปฎิบัติการรอบเกาะไต้หวันที่มาพร้อมเรือรบหลายลำในปฎิบัติการความพร้อมในการตรวจการร่วม
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันได้เผยแพร่ 3 ภาพที่ถ่ายไว้ได้โดยกองกำลังไทเป โดยหนึ่งในนั้นมาจากเครื่องบิน F-16 สำหรับเครื่องบินรบขับไล่จีน 2 ลำที่วิ่งตามเครื่องบินบรรทุกน้ำมัน Y-20 หนึ่งในเรือรบจีน Yinchuan และหนึ่งในทหารเรือไต้หสวันกำลังเฝ้าสังเกตการณ์เรือลำเดียวกันด้วยกล้องส่องทางไกล
โจเซฟ วู (Joseph Wu) เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันแถลงบนแพลตฟอร์ม X ในวันอังคาร(26)เกี่ยวกับการลาดตระเวนและการปรากฎตัวของกองเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเหลียวหนิงว่า
“จีนเป็นสาเหตุเดียวของการไม่มีเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก” เขากล่าว
รอยเตอร์รายงานว่า ในวันเสาร์(23) วูได้เปิดเผยว่า ปักกิ่งได้ส่งเรือไม่ต่ำกว่า 100 ลำ มาที่เกาะแรกของแนวหมู่เกาะที่เป็นพื้นที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นมาจนถึงไต้หวันและมาจนถึงฟิลิปปินส์
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ไต้หวันอีกคนเปิดเผยว่า เรือเหล่านี้อยู่กับที่
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า วูได้โพสต์ภาพกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนหนาแน่นของจำนวนเรือที่ปักกิ่งส่งออกมาเพื่อแสดงการคุกคามหรือแผ่อิทธิพลทางการทหารให้เห็นตั้งแต่ในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออกและใกล้ไต้หวันและฟิลิปปินส์
เป็นการออกมาเปิดเผยของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันให้โลกได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังการประชุมซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง และไม่กี่วันหลังรักษาการรัฐมนตรีทบวงกองทัพเรือสหรัฐฯ (acting U.S. Navy Secretary) ฮัง เกา (Hung Cao) ออกมาแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯว่า สหรัฐฯได้สั่งหยุดการส่งอาวุธไปให้ไต้หวันชั่วคราว
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า สภาคองเกรสสหรัฐฯก่อนหน้าเมื่อมกราคมได้ไฟเขียวอนุมัติแพกเก็จขายอาวุธให้ไต้หวันจำนวน 14 พันล้านดอลลาร์แต่ทว่าผู้นำสหรัฐฯยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ