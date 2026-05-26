มาเลย์บุกทลายปาร์ตี้ชาวเกย์ รวบชายฉกรรจ์ 51 ราย

ทางการมาเลเซียควบคุมตัวชาย 51 คน ในการบุกค้นหลายจุดเมื่อวันอาทิตย์ (24 พ.ค.) ซึ่งตำรวจบอกว่าเป็น "ปาร์ตี้ชาวเกย์" ที่มีการใช้ยาเสพติด ในโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
การรักร่วมเพศเป็นอาชญากรรมในมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และใช้กฎหมายแบบคู่ขนาน โดยมีกฎหมายอิสลามสำหรับชาวมุสลิม ควบคู่ไปกับกฎหมายปกติ
การร่วมเพศทางทวารหนักเป็นอาชญากรรม ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายชารีอะห์ที่ห้ามแสดงออกพฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันและการแต่งกายข้ามเพศ
นายฮุสเซน โอมาร์ ข่าน ผู้อำนวยการแผนกสืบสวนยาเสพติด กล่าวในแถลงการณ์เมื่อคืนวันจันทร์ว่า ตำรวจจับกุมชายกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอายุระหว่าง 21 ถึง 52 ปี ในจำนวนนั้นเป็นชาวต่างชาติ 28 คน จากการบุกตรวจค้น 4 จุด
เจ้าหน้าที่ยังยึดยาเสพติดผิดกฎหมายมูลค่าประมาณ 103,070 ริงกิต (26,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีทั้ง MDMA ยาอีชนิดเม็ด-ผง และเคตามีน เขากล่าว
"กลุ่มนี้ถูกพบว่าใช้ห้องพักในโรงแรมหรูเพื่อความบันเทิง การเสพยา และเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม" เขากล่าวเสริมว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนภายใต้กฏหมายว่าด้วยเรื่องยาเสพติดให้โทษ
ฮุสเซน เปิดเผยว่า ก่อนการบุกค้น ชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าอยู่ในงานปาร์ตี้ถูกพบหมดสติในล็อบบี้ของโรงแรม เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกัวลาลัมเปอร์และเสียชีวิตเมื่อไปถึง โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต
เขาบอกด้วยว่า ผู้ที่ถูกควบคุมตัวจะถูกกักขังไว้เป็นเวลาสามถึงหกวันเพื่อทำการสอบสวนต่อไป โดยเสริมว่า บรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัวเหล่านี้ มีชาย 36 คนมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวก
ยังไม่ชัดเจนว่าการจับกุมเหล่านี้เชื่อมโยงกันหรือไม่ หรือรวมถึงชาย 8 คนที่ถูกจับกุมในการบุกค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งมีชาวสิงคโปร์ 2 คนอยู่ในกลุ่มผู้ถูกจับกุมด้วย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
กลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่า LGBT ในมาเลเซียกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น และเผชิญกับการไม่ยอมรับที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว ตำรวจกรุงกัวลาลัมเปอร์เคยบอกว่าจะทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากที่ปล่อยตัวผู้คน 171 รายที่ถูกควบคุมตัวในข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกัน จากการบุกค้น โดยไม่มีการตั้งข้อหา และไม่พบหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับพวกเขา
กลุ่มสนับสนุนสิทธิ LGBT กล่าวหาตำรวจว่าควบคุมตัวผู้ต้องหาบางส่วนอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลาเกือบสองวัน แม้ว่าศาลจะสั่งให้ปล่อยตัวแล้วก็ตาม
ที่มา รอยเตอร์