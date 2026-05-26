เทคทำพิษ! 'สตาร์บัคส์เกาหลี' เผยพนักงานใช้ 'เอไอ' ช่วยคิดแคมเปญ 'วันรถถัง' แต่ลืมว่าเป็นประเด็นอ่อนไหว

สตาร์บัคส์เกาหลี (Starbucks Korea) ออกมาชี้แจงถึงความผิดพลาดหลายประการที่นำไปสู่แคมเปญ "วันรถถัง" (Tank Day) ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หนึ่งในนั้นคือการใช้ "เอไอ" ช่วยคิดแคมเปญ ซึ่งบริษัทยอมรับว่าทำให้ขาดการตระหนักรู้ในประเด็นที่อ่อนไหวทางสังคมและประวัติศาสตร์
สตาร์บัคส์เผชิญกระแสความไม่พอใจอย่างรุนแรงในเกาหลีใต้ จากการโปรโมตแก้วกาแฟรุ่นหนึ่งด้วยแคมเปญที่สื่อถึงการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อขบวนการลุกฮือเพื่อประชาธิปไตยในปี 1980
ความไม่พอใจดังกล่าวส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างมาก และนำไปสู่การปลด ซอน จอง-ฮยอน ผู้บริหารสตาร์บัคส์เกาหลี ตามคำชี้แจงของกลุ่มชินแซเก (Shinsaege Group) ซึ่งถือใบอนุญาตดำเนินกิจการร้านสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้
ระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงโซลวันนี้ (26 พ.ค.) จอน ซังจิน ผู้บริหารของบริษัทชินแซเก กล่าวว่า บริษัท "ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและฉับพลัน" ของแคมเปญนี้ และ "ไม่มีการคัดค้านแม้แต่ครั้งเดียวในระหว่างขั้นตอนการวางแผนหรือการอนุมัติ"
แคมเปญแก้วน้ำลาย "รถถัง" นี้ใช้ชื่อว่า "วันรถถัง" และเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบเหตุการณ์การลุกฮือที่กวางจู
ตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุว่า การปราบปรามผู้ประท้วงในครั้งนั้นทำให้พลเรือนเสียชีวิต 165 คน สูญหาย 65 คน และเสียชีวิตภายหลังจากการบาดเจ็บอีก 376 คน แต่หลายคนเชื่อว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงสูงกว่านั้น
เหตุจลาจลที่กวางจูเป็นฉากหลังอันน่าสะพรึงกลัวในนวนิยายเรื่อง Human Acts ของ ฮัน คัง นักเขียนผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล
จอน อ้างถึงผลการสอบสวนภายใน ซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้กล่าวว่า พวกเขา "ขอคำแนะนำจากเอไอ และไม่เคยคิดถึงวันครบรอบ 18 พ.ค. เลย"
ยังไม่ชัดเจนว่า ทีมงานได้ดำเนินการตามคำแนะนำของเอไอจริงหรือไม่
จอน ระบุว่า พนักงานที่เกี่ยวข้อง "ปฏิเสธการกระทำผิดโดยเจตนา โดยกล่าวว่าพวกเขาเพิ่งตระหนักว่าแคมเปญนี้อาจมีปัญหา หลังจากที่ประเด็นดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนแล้ว"
จอน กล่าวด้วยว่า ผลการสืบสวนยังพบว่าเจ้าหน้าที่ 7 คนที่อนุมัติแคมเปญดังกล่าว บางคนลงนามอนุมัติไปแบบส่งๆ โดยไม่ได้เปิดดูไฟล์ออกแบบที่แนบมาในอีเมลด้วยซ้ำ
"กระบวนการตรวจสอบของทีมกฎหมายซึ่งเคยดำเนินการไปแล้ว ก็ถูกข้ามไปเช่นกัน" จอน ระบุ
"เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องว่าพนักงานแต่ละคนมีความผิดหรือไม่ แต่ยังเผยให้เห็นถึงการขาดความอ่อนไหวทางสังคมและประวัติศาสตร์ภายในสตาร์บัคส์เกาหลี"
จอน ยืนยันว่า ตำรวจเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนแยกต่างหาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใดก็ตามที่จงใจเยาะเย้ยการประท้วงถูกไล่ออกจากบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่มา: เอเอฟพี