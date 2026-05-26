'ปูติน' ออกกฤษฎีกา 'ยกหนี้' สูงสุด 4.5 ล้านบาทให้ทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมรบในสงครามยูเครน

ทำเนียบเครมลินแถลงเมื่อคืนวันจันทร์ (25 พ.ค.) ว่า ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามในกฤษฎีกาให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ทหารเกณฑ์ใหม่ที่เข้าร่วมสงครามในยูเครนและครอบครัว โดยหวังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสนับสนุนการเสริมกำลังกองทัพในสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี
กฤษฎีกาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของทำเนียบเครมลินระบุว่า ผู้ที่ลงนามในสัญญากับกระทรวงกลาโหมรัสเซียตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป และ/หรือคู่สมรส จะได้รับการยกเว้นหนี้สินสูงสุด 10 ล้านรูเบิล (ประมาณ 4.53 ล้านบาท) หากกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายเพื่อเรียกเก็บหนี้มีผลบังคับก่อนวันดังกล่าว
ทำเนียบเครมลินระบุว่า สัญญาเข้าร่วม "ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร" ซึ่งรัสเซียใช้เรียกการรุกรานและยึดครองยูเครนตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. ปี 2022 ควรลงนามอย่างน้อย 1 ปี
การยกเว้นหนี้สินนี้มีมูลค่าประมาณเท่ากับราคาของห้องชุดแบบสตูดิโอขนาด 35 ตารางเมตรในกรุงมอสโก อ้างอิงฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของ Cian
ก่อนหน้านี้ ทางการรัสเซียได้มอบแรงจูงใจหลายอย่างแก่ทหารที่ร่วมรบในสงครามยูเครน ตั้งแต่เงินช่วยเหลือจำนวนมากไปจนถึงสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง
เครมลินพยายามที่จะเสริมกำลังทหารในช่วงเวลาที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ หยุดชะงัก
ยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหากันและกันว่าพยายามขยายความขัดแย้ง และยูเครนมีแผนที่จะส่งกำลังพลไปเสริมไปพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อตอบโต้สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นแผนการรุกครั้งใหม่ของรัสเซีย
เมื่อวันจันทร์ (25) ปูติน ยังได้ลงนามในกฤษฎีกาขยายสิทธิการเช่าที่ดินของรัฐให้แก่ผู้ที่ร่วมต่อสู้ในยูเครนอย่างไม่มีกำหนด
ที่มา: รอยเตอร์