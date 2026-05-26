'โป๊ปเลโอ' เรียกร้องกฎควบคุม AI ชี้เป็นตัวแพร่กระจายความขัดแย้ง-เสี่ยงนำโลกสู่ 'สงครามไม่มีวันจบ'

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ชะลอและควบคุมการพัฒนาของระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) อย่างใกล้ชิด ในเอกสารสำคัญฉบับแรกของพระองค์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ (25 พ.ค.) โดยทรงเตือนว่า ระบบเหล่านี้แพร่กระจายข้อมูลเท็จ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้ง และเสี่ยงที่จะนำโลกเข้าสู่เส้นทางแห่งสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด
พระสันตะปาปาองค์แรกที่ทรงมีเชื้อสายอเมริกันยังทรงแสดงความกังวลในงานเปิดตัวเอกสารที่วาติกันว่า ระบบอาวุธไร้คนขับบางระบบได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้แล้ว งานนี้ยัง มีคริส โอลาห์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anthropic หนึ่งในบริษัทเอไอชั้นนำของโลก ฝเข้าร่วมด้วย
โป๊ปเลโอซึ่งทรงใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และได้สร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ หลังจากที่ทรงวิพากษ์วิจารณ์สงครามอิหร่าน ได้ทรงเรียกร้องอย่างจริงจังต่อผู้นำโลกในเอกสารฉบับยาวที่เรียกว่าสมณสาสน์ (encyclical)
พระองค์ทรงชี้ว่า การเป็นเจ้าของข้อมูลเอไอไม่ควรอยู่ในมือของเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้ผู้กำหนดนโยบายปกป้องสิทธิของคนงานและปกป้องเด็กจากเทคโนโลยี และทรงเรียกร้องให้ลดการแข่งขันระหว่างบริษัทด้านเอไอ
“สิ่งที่จำเป็นคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่กระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอสิ่งต่างๆ ลงได้เมื่อทุกอย่างกำลังเร่งตัวขึ้น” สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอตรัสไว้ในสารที่ชื่อว่า “Magnifica Humanitas” (มนุษยชาติอันยิ่งใหญ่)
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้มี “กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่ง การกำกับดูแลที่เป็นอิสระ ผู้ใช้ที่มีข้อมูลครบถ้วน และระบบการเมืองที่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบของตน”
สมณสาสน์เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนที่สูงที่สุดจากพระสันตะปาปาถึงสมาชิก 1,400 ล้านคนของศาสนจักรคาทอลิก
สารจากสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งเป็นที่รอคอยกันอย่างมากในวันจันทร์ (25) ซึ่งมีความยาวเกือบ 43,000 คำ ได้รับการจัดทำขึ้นเกือบจะตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอได้รับการเลือกตั้งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
เอกสารฉบับนี้ซึ่งกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวข้อหลัก ยังประณามจำนวนสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลก แสดงความเศร้าเสียใจกับการอ่อนแอลงขององค์กรพหุภาคี และเตือนว่าผลกำไรจากอุตสาหกรรมอาวุธคือแรงผลักดันสำคัญเบื้องหลังความขัดแย้ง
“60 ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่โหดร้ายอย่างน่าตกใจ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อประชากรพลเรือนในวงกว้าง” โป๊ปเลโอ ระบุในเอกสารภาษาอังกฤษ
“มนุษยชาติกำลังตกอยู่ในวัฒนธรรมแห่งอำนาจที่รุนแรง ซึ่งสันติภาพไม่ได้ปรากฏเป็นความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับอีกต่อไป แต่เป็นช่วงเวลาที่เปราะบางระหว่างความขัดแย้ง” เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์