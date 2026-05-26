แหล่งข่าวเผย! 'เนทันยาฮู' เปรยคนใกล้ชิด ยากที่จะเป่าหู 'ทรัมป์' ในเรื่องอิหร่าน

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ยอมรับกับคนสนิทในการสนทนาส่วนตัวว่า อิสราเอลมีอำนาจน้อยมากที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับอิหร่าน ในขณะที่ผู้นำสหรัฐฯ กำลังเจรจาข้อตกลงในสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ 3 เดือนแล้ว
คำกล่าวของ เนทันยาฮูซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอล 2 คนเปิดเผยกับรอยเตอร์ เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลถูกกีดกันออกจากการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามที่เริ่มต้นจากปฏิบัติการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐฯ กับอิสราเอล
ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างลดความคาดหวังที่จะบรรลุข้อตกลงในเร็ววัน และทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน ข้อเรียกร้องของเตหะรานให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร รวมไปถึงสงครามของอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
เนทันยาฮู เรียกร้องสิทธิ์ในการดำเนินการทางทหารต่อไปเพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่รับรู้ได้ในทุกแนวรบ รวมถึงเลบานอน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อาจทำให้ข้อตกลงล้มเหลวได้ หากอิหร่านยืนกรานให้อิสราเอลต้องยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนตอนใต้อย่างสิ้นเชิง
เจ้าหน้าที่อิสราเอลคนหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในการสนทนาส่วนตัวของ เนทันยาฮู กล่าวว่า ผู้นำอิสราเอลได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจที่กำลังเจรจาอยู่ในขณะนี้
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ทรัมป์ กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อแลกกับการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล ตามด้วยการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ สหรัฐฯ และอิหร่านได้เจรจากันทางอ้อมโดยมีปากีสถานเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
แหล่งข่าวอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่า ในขั้นตอนต่อไป อาจมีการหา "สูตรที่เป็นไปได้" เพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน รวมถึงการเจือจางวัสดุภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ
แม้ว่าข้อตกลงจะไม่ได้แก้ไขข้อกังวลของอิสราเอลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และคลังอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยตรง แต่ เนทันยาฮู ยอมรับว่าอิสราเอล "ไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะสามารถครอบงำประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้ในขณะนี้" ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่อิสราเอล
สำนักงานของ เนทันยาฮู ไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
ทรัมป์ และ เนทันยาฮู ได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างน้อย 3 ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาโจมตีทางอากาศร่วมกับสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
หลังจากการสนทนาครั้งแรกในคืนวันอังคาร (19) ผู้สื่อข่าวถาม ทรัมป์ ว่าเขาบอกอะไรกับ เนทันยาฮู
"เขาเป็นคนดีมาก เขาจะทำทุกอย่างที่ผมต้องการให้เขาทำ" ทรัมป์ กล่าว
ทั้งสองคนพูดคุยกันอีกครั้งในคืนวันศุกร์ (22) และต่อมาในวันเสาร์ (23) หลังจากที่ ทรัมป์ ได้ต่อโทรศัพท์คุยกับผู้นำจากอ่าวเปอร์เซีย ตุรกี และปากีสถานเพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะของการเจรจาอิหร่าน เขาและ เนทันยาฮู ก็ได้พูดคุยกันเป็นครั้งที่สาม
หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนั้น เนทันยาฮู ซึ่งยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อตกลงใดๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอิหร่าน กล่าวในถ้อยแถลงว่า เขาและ ทรัมป์ ได้หารือเกี่ยวกับ "บันทึกความเข้าใจเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน"
เนทันยาฮู กล่าวว่า เขาและ ทรัมป์ "เห็นพ้องกันว่า ข้อตกลงขั้นสุดท้ายใดๆ ... จะต้องหมายถึงการรื้อถอนโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่าน และการนำวัสดุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะออกจากดินแดนของอิหร่าน"
เขายังกล่าวอีกว่า ทรัมป์ "ยืนยันสิทธิของอิสราเอลในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในทุกด้าน รวมถึงเลบานอน"
อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงสู้รบกันต่อไป แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะสงบศึกในวงกว้าง
กองทหารอิสราเอลยังคงประจำการอยู่ทั่วพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน และกองทัพยังคงดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์ ในขณะที่กลุ่มติดอาวุธได้ส่งโดรนโจมตีกองทหารและเข้าไปในเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอล
การเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนสำหรับ เนทันยาฮู ก่อนการเลือกตั้งระดับชาติที่คาดการณ์ว่าเขาอาจพ่ายแพ้ ฝ่ายตรงข้ามวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสงคราม
เมื่อเริ่มการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลในวันที่ 28 ก.พ. เนทันยาฮู กล่าวว่าอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อโค่นล้มระบอบผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่าน ทำลายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธ และลดทอนความสามารถในการแผ่ขยายอำนาจไปทั่วภูมิภาค
ทรัมป์ ออกคำสั่งสุดท้ายให้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน หลังจากที่ เนทันยาฮู ได้โต้แย้งกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับการร่วมกันสังหารผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ตามรายงานของรอยเตอร์
เป้าหมายสงครามของอิสราเอลและสหรัฐฯ เริ่มแตกต่างกันออกไปนับตั้งแต่นั้นมา โดยสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งก่อนสงครามเคยเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวถึง 1 ใน 5 ของโลก
ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ CBS ในเดือนนี้ เนทันยาฮูเน้นย้ำว่า จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกส่งออกจากอิหร่าน อิหร่านจะต้องยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธตัวแทนในภูมิภาค และต้องหยุดการผลิตขีปนาวุธ
"...ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก" เขากล่าว
ที่มา: รอยเตอร์