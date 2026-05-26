ทุกทีที่คุยใกล้ลงตัว!สหรัฐฯโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ-เรืออิหร่านแถวฮอร์มุซ อ้างเป็นการป้องกันตนเอง

กองทัพสหรัฐฯอ้างว่าได้ปฏิบัติการ "โจมตีป้องกันตนเอง" เล็งเป้าเล่นงานฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านแถวๆช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์(25พ.ค.) ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติและการเจรจายุติสงคราม ที่กำลังดำเนินการกันอยู่ ตามคำกล่าวอ้างของกองบัญชาการกลางอเมริกา
"กองกำลังสหรัฐฯ ทำการโจมตีป้องกันตนเองทางใต้ของอิหร่านในวันนี้ เพื่อปกป้องทหารของเราจากการคุกคามโดยกองกำลังอิหร่าน" ทีโมที ฮอว์กิน โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯบอกกับซีเอ็นเอ็นผ่านถ้อยแถลง หลังถูกสอบถามเกี่ยวกับมีรายงานเหตุระเบิดแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ
"เป้าหมายต่างๆเหล่านั้น รวมถึงฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิด กองบัญชาการกลางสหรัฐฯจะเดินหน้าปกป้องกองกำลังของเขา ขณะเดียวกันก็ใช้ความอดทนอดกลั้นระหว่างข้อตกลงหยุดยิงที่ยังมีผลอยู่" เขากล่าว
ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯและกองกำลังอิหร่านได้มีเหตุปะทะกันมาแล้วหลายครั้งระหว่างข้อตกลงหยุดยิง ในนั้นรวมถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่กองกำลังอเมริกาเล็งเป้าที่ตั้งทางทหารของอิหร่าน ที่ทำหน้าที่ยิงขีปนาวุธโดยปราศจากการยั่วยุออกมาเป็นชุดๆ เช่นเดียวกับโจมตีด้วยโดรนและเรือขนาดเล็ก เล่นงานเรือรบของอเมริกาที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยให้อำนาจกองกำลังสหรัฐฯ ในการตอบโต้ใดๆต่อการยั่วยุของอิหร่าน แถวๆช่องแคบแห่งนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
การโจมตีใดๆเสี่ยงคุกคามข้อตกงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ในขณะที่สหรัฐฯและอิหร่านพยายามบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในการยุติสงคราม ที่สั่นคลอนเศรษฐกิจโลก หลังมันก่อความปั่นป่วนอย่างรุนแรงต่อกระแสพลังงาน
ความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ หลัง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประกาศจะบดขยี้พวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่อิหร่านมีเงื่อนไขว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆจำเป็นต้องบังคับใช้กับการสู้รบในเลบานอนเช่นกัน
ทรัมป์ ยังระบุบนสื่อสังคมออนไลน์ คาดหมายว่าอิหร่านจะมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแก่สหรัฐฯ เพื่อนำไปทำลาย หรือไม่ก็ทำลายมันในอิหร่าน โดยมีนานาชาติเป็นสักขีพยาน
"ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ(ฝุ่นนิวเคลียร์) จะถูกส่งมอบให้สหรัฐฯเพื่อนำกลับบ้านในทันทีแล้วทำลาย หรือบางทีก็อาจจะดำเนินการและประสานงานร่วมกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทำลายมันตรงนั้นเลยหรือสถานที่อื่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูหรือระดับที่เท่าเทียมกัน เป็นสักขีพยานของกระบวนการและเหตุการณ์นี้" ทรัมป์เขียน
อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่า สิ่งที่ ทรัมป์ กล่าวอ้างถึงนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นกับอิหร่านหรือไม่
ก่อหน้านี้ในวันเดียวกัน ทรัมป์บอกว่าควรบังคับซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์, ปากีสถาน, อียิปต์, ตุรกี, บาห์เรน และ จอร์แดน ซึ่งเป็นปรปักษ์กับอิสราเอลมาช้านาน เข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน โดยมีเป้าหมายคือฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอล
ทรัมป์ อ้างว่าเขาได้พูดคุยกับบรรดาผู้นำของประเทศเหล่านี้แล้วเมื่อวันเสาร์(23พ.ค.) เกี่ยวกับความพยายามยุติสงครามกับอิหร่าน ทั้งนี้บาห์เรนและยูเออี ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับโมร็อกโกและซูดาน
ปากีสถานและอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอนี้ ส่วนชาติอื่นๆจนถึงตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาธารณะต่อข้อเรียกร้องของทรัมป์ และการตอบสนองในทางบวกใดๆดูเหมือนจะไม่มีความเป็นไปได้ ครั้งที่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอิสราเอลในบรรดาชาติมุสลิมเหล่านี้ยังอยู่ในระดับสูง ต่อกรณีที่รัฐยิวปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น/เอเอฟพี)