คุยใหญ่!กัมพูชาโวต่างจากไทย-เวียดนาม ภาคการบินไร้ปัญหาแม้โลกเจอวิกฤตพลังงาน

ภาคการบินพลเรือนของกัมพูชายังคงมีเสถียรภาพ แม้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นและความปั่นป่วนทางอุปทาน ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง จากคำอวดอ้างของสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐด้านการบินพลเรือน(SSCA)ของกัมพูชา
คำรับประกันดังกล่าว มีขึ้นในขณะที่หลายประเทศทั่วเอเชีย ต้องประสบกับปัญหาระงับหรือปรับลดเที่ยวบินลงอย่างมาก จากวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงเครื่องบิน อันเนื่องจากสงครามที่ยังคงลากยาวในตะวันออกกลาง และความปั่นป่วนในช่องแคบฮอร์มุซ หนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ขณะเดียวกันสายการบินต่างๆทั่วโลกต้องตัดสินใจปรับขึ้นค่าตั๋วและยกเลิกเที่ยวบินหลายพันหลายหมื่นเที่ยวบิน ท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง อันเนื่องจากความกังวลต่อเสถียรภาพในตะวันออกกลาง โดยเอเชียถือว่ามีความอ่อนแอต่อสถานการณ์นี้มากกว่าใคร เหตุเพราะพึ่งพิงอย่างมากต่อปุทานน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
แม้อุตสาหกรรมการบินทัวโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทางกัมพูชาอวดอ้างว่าสนามบินนานาชาติ 3 แห่งของประเทศ ได้แก่ในพนมเปญ, เสียมราฐและสีหนุวิลล์ ยังคงปฏิบัติการตามปกติ จนถึงตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินหลักๆถูกยกเลิก
สินน์ จันเสรี วุธา เลขาธิการและโฆษกของ SSCA บอกว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังจับตาสถานการณ์ในตลาดน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับภาคการบินพลเรือนนานาชาติ เพื่อปกป้องเสถียรภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชา
"ในบริบทของการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ราคาน้ำมันคือหนึ่งในต้นทุนใหญ่ที่สุดสำหรับสายการบินต่างๆ ซึ่งอาจมีสัดส่วนสูงถึงราวๆ 25% ถึง 40% ของต้นทุนปฏิบัติการ" วุธาบอกกับขแมร์ไทม์ส
"การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลกับราคาตั๋ว จำนวนเที่ยวบิยและแผนปฏิบัติกาของบางบริษัท แต่ในกัมพูชา ภาคการบินพลเรือนยังคงแสดงสัญญาณในทางบวก ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เพิ มขึ้น และการเปิดตัวของสายการบินใหม่ๆ" เขากล่าว
รายงานระบุว่าทั่วภูมิภาค หลายประเทศต่างรู้สึกถึงผลกระทบจากวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทั้งพม่า, เวียดนาม, ไทย และปากีสถาน ต่างต้องเผชิญกับการลดเที่ยวบิน ในขณะที่สายการบินต่างๆพยายามหาทางรับมือกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการขาดแคลนเชื้อเพลิง
วุธา เน้นย้ำว่าจนถึงตอนนี้ กัมพูชา สามารถหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนในวงกว้างดังที่พบเห็นในที่อื่นๆ แต่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการสายการบินยังคงอยู่ในความระแวดระวัง
ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการตามที่ SSCA กล่าวอ้างก่อนหน้านี้ ระบุว่าสนามบินนานาชาติ 3 แห่งของกัมพูชา รองรับเที่ยวบินไป-กลับ 23,204 เที่ยว ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ถือว่าเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
จำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน แตะระดับ 2.42 ล้านคน ลดลงเล็กน้อย 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพิ่มขึ้น 36% เป็นมากกว่า 30,000 ตัน ซึ่งทาง SSCA กล่าวอ้างมันช่วยเน้นย้ำถึงความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในด้านการค้าและกิจกรรมโลจิสติกส์
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)