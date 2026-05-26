โลกรอไหวไหม!เผยสหรัฐฯ-อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ราว30วันหลังบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม

สหรัฐฯและอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับแผนการหนึ่งๆที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ราวๆ 30 วันหลังทั้ง 2 ประเทศบรรลุข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิกเกอิในวันจันทร์(25พ.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวการทูตในตะวันออกกลาง
รายงานของนิกเกอิ สื่อมวลชนญี่ปุ่น ระบุว่าอิหร่านจะเดินหน้าเข้าเคลียร์ทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบ ระหว่างกรอบเวลา 30 วัน ตามหลังข้อตกลงหนึ่งๆ ซึ่งหลังจากนั้นเรือทั้งหลายจากทุกประเทศ จะสามารถล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้อย่างเสรีและปลอดภัย และอิหร่านจะหยุดเก็บค่าผ่านทาง
ข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องในช่วงต้นเดือนเมษายน จะถูกขยายกรอบเวลาออกไปเป็นเวลา 60 วัน และระหว่างการหยุดสู้รบ 2 เดือนนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายมีแผนเจรจากันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน รายงานข่าวระบุ
ก่อนหน้านี้ มาโก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเคยพูดไว้ว่า "ในขั้นแรกของข้อตกลงใดๆจะเป็นการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ในขั้นที่สอง อิหร่านจำเป็นต้องเข้าสู่การเจรจาที่จริงจังใน 3 หัวข้อ คือพวกเขาต้องรับปากว่าจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์, จำกัดศักยภาพเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระยะยาว และสุดท้ายคือ สิ่งที่พวกเขาจะต้องทำกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูง"
ก่อนหน้าสงคราม ช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก มันถูกปิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งก่อความปั่นป่วนอย่างรุนแรงแก่การขนส่ง ผลักให้ราคาเชื้อเพลิงและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูง และก่อความตึงเครียดแก่อุปทานพลังงานโลก
อย่างไรก็ตามพวกนักวิเคราะห์มองว่า แม้กระทั่งมีข้อตกลง การฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการเดินเรือ และการสัญตรในระดับก่อนหน้าสงคราม อาจต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ หลังเคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้ว
(ที่มา:รอยเตอร์)