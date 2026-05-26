น้ำมันดิ่ง$7-ทองคำปิดบวก มองแง่ดีสหรัฐฯกับอิหร่านเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพ

ราคาน้ำมันขยับลงเกือบ 7% ในวันจันทร์(25พ.ค.) จากมุมมองในแง่ดีมากขึ้น ว่าอิหร่านและสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้วอชิงตันและเตหะรานปฏิเสธความหวังผ่าทางตันในทันที ปัจจัยนี้ก็ผลักให้ทองคำดีดตัวขึ้นเช่นกัน ขณะที่วอลล์สตรีทปิดทำการ เนื่องในวันหยุดวันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 6.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 90.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 7.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เนื่องจากวันเป็นหยุดวันรำลึกผู้พลีชีพเพื่อชาติ มูลค่าการซื้อขายจึงเป็นไปอย่างเบาบาง
หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน อยู่ในโดฮา สำหรับพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ เกี่ยวกับว่าที่ข้อตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อยุติศึกสงครามอายุ 3 เดือน อ้างอิงเจ้าหน้าที่รายหนึ่งเปิดเผยในวันจันทร์(25พ.ค.)
ทั้ง 2 ฝ่ายบอกว่าพวกเขามีความหน้าในการมุ่งสู่บันทึกความเข้าใจฉบับหนึ่งที่จะระงับสงครามและมอบเวลาแก่คณะผู้แทนเจรจาเป็นเวลา 60 วัน สำหรับบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
"แม้ว่ามันยังไม่ลุกล่วง แต่ดูเหมือนมีความหวังบางอย่างที่จะเริ่มปล่อยน้ำมันบางส่วนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ" ฟิล ฟลีนน์ นักวิเคราะห์ระดับสูงจากไพรซ์ ฟีเจอร์ส กรุ๊ป กล่าว
ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์(25พ.ค.) จากความหวังข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอิหร่าน ที่ฉุดดอลลาร์และราคาน้ำมันปรับลด คลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงในระยะยาว
โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.90 % อยู่ที่ 4,563.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
