สยอง! หนุ่มออสซีโชคร้ายดับสยองหลังโดนฉลามกัดที่แนวประการังใหญ่ที่สุดในโลก “เกรทแบร์ริเออร์รีฟ”

เอเจนซีส์ – ชายชาวออสเตรเลียวัย 39 ปีเสียชีวิตวันอาทิตย์(24 พ.ค)หลังขึ้นเรือไปพร้อมเพื่อนเพื่อหาปลาด้วยแทงฉมวกที่แนวสันดอนเคนเนดี (Kennedy Shoal) แนวประการังน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงสำหรับคนรักดำน้ำและจับปลาทางเหนือสุดที่ห่างไกลของรัฐควีนสแลนด์ แต่ทว่ากลับคาดไม่ถึงฉลามโจมตีเมื่อเวลาราวตอนเที่ยง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(24 พ.ค)ว่า เหยื่อผู้โชคร้ายชายวัย 39 ปีเสียชีวิตวานนี้(24)หลังโดนฉลามกัดที่แนวปะการัง เกรทแบร์ริเออร์รีฟ ทางใต้ของ Cairns
ทั้งนี้พบว่าชายคนดังกล่าวขึ้นเรือไปพร้อมเพื่อนเพื่อหาปลาด้วยการแทงฉมวก โดย9Newsของออสเตรเลียรายงานว่า มีคนบนเรือทั้งหมด 4 คนที่เป็นเพื่อนรู้จักกันเดินทางไปที่แนวสันดอนเคนเนดี (Kennedy Shoal) ซึ่งเป็นแนวปะการังน้ำตื้นห่างออกไปจากชายฝั่งรัฐควีนสแลนด์ราว 50 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่าง Cairns และเมืองทาวน์สวิลล์(Townsville)
จุดดังกล่าวมีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มคนรักการดำน้ำและจับปลา
สำนักงานฉุกเฉินออสเตรเลียได้รับแจ้งเหตุเมื่อราวเที่ยงวันของวันอาทิตย์(24) โดยสามารถนำชายผู้โชคร้ายกลับมาได้แต่อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากสามารถนำตัวขึ้นฝั่งได้แล้ว
ฉลามโจมตีมนุษย์นี้เกิดไม่บ่อยครั้งแต่มักจะเกิดขึ้นบริเวณปะการังและแนวสันดอนตลอดชายฝั่งรัฐควีนสแลนด์ ซึ่งมาจนถึงเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นฉลามสายพันธุ์ใดที่โจมตีกัดนักพุ่งฉมวกหาปลารายนี้
เดอะการ์เดียนรายงานว่า แต่ทว่าปลาฉลามหัวบาตร (Bull shark) และฉลามเสือ ( tiger shark) นั้นถูกเห็นตลอดแนวปะการัง เกรทแบร์ริเออร์รีฟ ขณะที่ฉลามขาวที่ร้ายกาจที่รู้กันดีว่าอาศัยอยู่ตามแนวปะการังแต่ทว่าไม่พบบ่อยในเขตน้ำอุ่น
CBS News ของสหรัฐฯรายงานว่า ตำรวจออสเตรเลีย อีเลน เบิร์นส (Elaine Burns) แถลงว่า “ชายคนดังกล่าวกำลังแทงฉมวกระหว่างถูกฉลามโจมตีและเสียชีวิตจากบาดแผลสาหัสที่ศีรษะ”
พร้อมเสริมว่า เพื่อนรีบดึงเหยื่อให้ออกมาจากน้ำนั้นอยู่ใกล้มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นประจักษ์พยานด้วยตาต่อเหตุที่เกิด อ้างจากเอบีซีนิวส์ของออสเตรเลีย
ตำรวจออสเตรเลียกล่าวต่อนักข่าวว่า “ผมสันนิษฐานว่า พวกเขาคงรู้สึกย่ำแย่มากเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่ต้องเห็นสิ่งที่เกิดตรงหน้าพวกคุณ”